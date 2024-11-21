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Удар міжконтинентальною ракетою по Україні: чи досягла Росія своєї мети

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удар міжконтинентальною ракетою по Україні: чи досягла Росія своєї мети
Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом
фото з відкритих джерел

Коваленко: Росія все більше виглядає неадекватнішою за КНДР

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що Володимир Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі й перед Заходом. Про це йдеться в дописі керівника ЦПД у Telegram. 

За словами керівника центру, Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом, а різні воєнкори РФ почали кричати про «капітуляцію України».

«Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося – стратегія «мир через силу» продовжує працювати», – зазначив Коваленко.

Він зазначив, що «Росія все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання РФ в якості сировинного придатка».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує Україну, як полігон. Він підтвердив, що сьогодні окупанти завдали удару новою ракетою. Зеленський зауважив, що сьогодні, 21 листопада, Росія завдала удару по Україні новою міжконтинентальною балістичною ракетою.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.

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Теги: росія війна путін Україна ракетна атака

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