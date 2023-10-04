Силовики часто зумисно зупиняли митне оформлення. Як боротися з таким зловживанням?

Втрати експортерів та імпортерів від одного дня затримки з оформленням на митниці вантажівки складають $300-500

Зробимо митницю цивілізованою, прозорою, комфортною разом

Якось з детективами НАБУ дискутували про відповідальність та оцінку дій чиновників. Як можна оцінити вартість нормативного документа чи просто рішення держслужбовця? Як він впливає на життя країни, на бізнес?

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Звісно, можна було б згадати знамениту фразу Януковича Ангелі Меркель та іншим західним лідерам, коли йшов судовий процес над Юлією Тимошенко. Тоді він оцінив збитки її газової угоди з Росією в $3 млрд, які начебто втратила Україна. Він начебто був готовий відмовитися від суду, якщо хтось ці гроші Україні поверне. Правда, західні партнери зрозуміле це по-іншому, як казали очевидці цієї зустрічі, їм здалося що Янукович хоче отримати від них $3 млрд в обмін на волю Тимошенко. Але то вже справи давно минулих днів.

А от 19 вересня цього року Кабінет міністрів України прийняв одне рішення, яке коштує реальні мільярди гривень.

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Як часто буває з такими документами, звучить він бюрократично сухо: «Про виключення пункту 14 з вичерпного переліку підстав, за наявності яких митним органам може проводитись огляд, переогляд, товарів». Цей пункт Положення давав можливість правоохоронцям надавати обов'язкові до виконання доручення на проведення огляду чи повторного огляду.

Спробую перевести це на зрозуміло мову.

Про ситуацію на митниці ми з «Главкомом» писали раніше, і одна з цих проблем втручання правоохоронних органів у діяльність власне митниці.

Наша публікація викликала досить нервову реакцію серед правоохоронців.

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Але буквально через тиждень міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що він не керує митницею, а митницею керують правоохоронні органи.

Була заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про складнощі з наведенням порядку.

І один із улюблених варіантів був, коли правоохоронний орган писав листа до митниці, що за таким-то контрактом такі-то судно чи машина очевидно везуть контрабанду або вони задіяні в інших злочинних схемах. Тому потрібно зупинити митне оформлення або провести додатковий огляд, коротше кажучи по-народному, ніхто нікуди не їде.

Я попросив відому логістичну компанію навести втрати експортерів та імпортерів від одного дня затримки з оформленням на митниці:

Машина від $300 до $500 на добу;

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Судно, скажімо зерновоз, тонажністю від трьох до п'яти тисяч тонн – від $3 тис до $7 тис.

А якщо вантаж стоїть більше 10 днів, то його вартість збільшувалась в арифметичному порядку. Якщо протягом місяця, скажімо, судно не виходило в море то вартість штрафних санкцій часто перебільшувала вартість цього вантажу, що приводило до цілком зрозумілих збитків і фактичного анулювання зовнішньоекономічної угоди.

При цьому правоохоронці інколи спеціально затягували вирішення питання з оформленням, посилаючи сигнал: приходьте, будемо вирішувати питання. Більше того, оскільки це був лист, притягнути правоохоронців до відповідальності було неможливо.

Якраз проти цієї ситуації і виступала бізнес-спільнота, як не парадоксально, будучи союзником митниці, щоб вона одноосібно приймала рішення стосовно митного оформлення.

І приємно для всіх нас, що попри складну внутрішню боротьбу уряд прийняв це таке рішення, юридично поклавши край такій практиці.

Що ж перша ластівка обнадіює.

Чи значить це, що завтра все стане на свої місця, і ніхто правоохоронців не прийде до митників з листом? Думаю, що ні, спроби будуть, занадто великі гроші крутяться у цій сфері. Чим зможемо ми її змінити? Зможемо. Якщо й далі спільно із владою будемо боротися з зловживаннями. Тому на всяк випадок залишаю координати голови комітету Верховної Ради Данила Гетманцева та його прохання негайно інформувати про можливі рецидиви [email protected]

Чекаємо наступних рішень.