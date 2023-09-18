Буданов спрогнозував, коли в РФ припиниться потік зброї

Потік зброї може припинитися уже у 2026-му році, а «можливо, раніше»

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов спрогнозував, як довго ще протримається економіка РФ та коли припиниться потік зброї в Росії. Про це він розповів в інтерв'ю The Economist.

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За його словами, ресурси Росії швидко вичерпаються, економіка країни протримається не довше 2025 року, а потік зброї може припинитися уже у 2026-му році, а «можливо, раніше».

«Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають по всьому світу? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати», – наголосив Буданов.

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Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів виданню The Economist, що Збройні сили мають можливість розірвати сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом до початку зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви.

Нагадаємо, у суботу 16 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Північнокорейський диктатор під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Також Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

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До слова, Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати «без вагань запровадять санкції», якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.

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