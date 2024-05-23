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«Це можливо, бо Україна має обмеження в захисті». Зеленський прокоментував удар по Харкову

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Це можливо, бо Україна має обмеження в захисті». Зеленський прокоментував удар по Харкову
фото: Офіс Президента

Зеленський: «Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів»

Російські війська все ще можуть завдавати ударів по Харкову та Харківській області через те, що українська Сили оборони досі не мають достатньої кількості ППО та обмежені в ударах по території РФ. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, сьогодні було багато реакцій в Україні та світі на російські удари по Харкову, Люботину та Дергачах, в результаті яких загинули та постраждали люди, але важливо відкрито говорити, чому ці удари досі можливі.

«Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів», – сказав президент.

За його словами, щоб російський терор нарешті програв, потрібно більше зусиль, більше рішучості лідерів світу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній особисто був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський, який повернувся з Харківської області.

Читайте також: Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото (оновлено)
Теги: Володимир Зеленський Україна

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