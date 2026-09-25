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Трамп і Сі Цзіньпін посміялися з таблички про Байдена в Білому домі (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп і Сі Цзіньпін посміялися з таблички про Байдена в Білому домі (відео)
Трамп і Сі Цзіньпін на «президентській алеї слави» у Білому домі
скріншот з відео

На табличці Байдена названо «найгіршим президентом»

Під час екскурсії «президентською алеєю слави» в Білому домі, яку Дональд Трамп провів для китайського лідера Сі Цзіньпіна, вони зупинилися біля експозиції, присвяченої Джо Байдену. Про це пише «Главком».

Замість традиційного портрета колишнього очільника США там було розміщено зображення авторучки, якою підписувалися документи від його імені, а на табличці Байдена назвали «найгіршим президентом».

Така деталь викликала сміх у обох лідерів під час огляду стенда.

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Як відомо, у 2025 році президент США Дональд Трамп замінив портрет колишнього президента Джо Байдена на президентській алеї слави в західному крилі Білого дому на фотографію пристрою, що автоматично ставить підпис Байдена. Відповідним відео поділилася помічниця Трампа Марго Мартін

Нагадаємо, літак президента Китаю приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. 

Літак президента Китаю зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зробили незвичайний крок, з'явившись особисто, щоб привітати Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

Також Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру. 

 За його словами, велике відродження китайської нації та повернення Америки до величі можуть відбуватися одночасно, сприяючи успіху обох країн.

Теги: США Джозеф Байден Сі Цзіньпін Дональд Трамп

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