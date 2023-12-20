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Зеленський анонсував зміни щодо доступу на фронт журналістів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував зміни щодо доступу на фронт журналістів
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Зміни підготовлені – інформації про фронт має бути більше»

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо доступ на фронт журналістів та пообіцяв, що інформації буде більше. Про це повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

«Вдень – багато нарад. Прем’єр-міністр. Міністр оборони. Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені – інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього й допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі», – розповів глава держави.

Також Зеленський повідомив, що провів нараду з міністром стратегічних галузей промисловості, який координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів. За словами президента, за грудень є хороші результати.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів селектор із військовими. Окрема розмова торкнулася і теми дронів. 

Триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ протии України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Володимир Зеленський журналіст фронт ворог

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