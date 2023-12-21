На Київщині працювали сили ППО
Київську область атакували дрони
У ніч проти 21 грудня в Київській області зафіксували рух ворожих БПЛА, по них працювала ППО. Про це повідомила Київська ОВА в Telegram.
«Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.
О 00:02 на Київщині оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня.
Як повідомлялося, увечері 15 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.
Під час повітряної тривоги працювала ППО. Роботу українських сили протиповітряної оборони було чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Вибухи лунали і в Подільському районі Києва.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що це була шоста повітряна атака на Київ з початку грудня.
За його словами, судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня.
Сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог кинув на столицю боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами й хвилями з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. Унаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав.
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