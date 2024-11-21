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20 років Майдану. Соратник Ющенка пояснив, навіщо той після всього подарував Януковичу «Межигір’я»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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20 років Майдану. Соратник Ющенка пояснив, навіщо той після всього подарував Януковичу «Межигір’я»
Олександр Мороз, Віктор Ющенко та Віктор Янукович
фото: Reuters

Безсмертний стверджує, що Ющенко передавав стару державну дачу, яку треба було «реанімувати»

Третій президент України Віктор Ющенко подарував своєму наступнику Віктору Януковичу на День народження «Межигір’я». Утім, тоді це був не шикарний маєток, яким ми знаємо його сьогодні, а занедбана державна дача зі скромною територією. Про це розповів народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

Такого вигляду набуло Межигір'я за Януковича
Такого вигляду набуло Межигір'я за Януковича
фото: mnp.org.ua

«Спілкування між Ющенком та Януковичем ніколи не виходило. Завжди був потрібен «перекладач». Що стосується Межигір’я, то Януковичу була передана стара державна дача, на якій востаннє перебував, якщо я не помиляюсь, ще Віталій Масол (Масол був головою уряду УРСР у 1987-1990 роках, саме його відставки і добивалися студенти під час Революції на граніті; також очолював уряд України у 1994-1995 роках, – «Главком»). Тобто коли ви говорите «Межигір’я», то маєте на увазі той вигляд, який надав йому Янукович, а треба брати до уваги те, якою ця дача була тоді. Вона мала скромну територію – без жодних мисливських угідь, певна річ. Її передали Януковичу, бо виходили з того, що цю дачу треба реанімувати – вона була занедбана. Хоча я, відверто кажучи, знаю тільки частину цієї історії», – сказав Безсмертний.

Такого вигляду набуло Межигір'я за Януковича
Такого вигляду набуло Межигір'я за Януковича
фото: AP

Також екснардеп розповів про те, якими Ющенко бачив відносини з Москвою.

«Віктор Андрійович постійно зважав на загрозу, яка походила від Москви. Настільки, що коли я починав розмову про Росію, це викликало у нього неприязнь до мене самого. Бо я, виходячи з об’єктивної ситуації, періодично казав про те, що ми мусимо з ними контактувати. Але Ющенко, почувши про це, просто виходив із зали. Він добре розумів ситуацію і саме тому так наполягав на членстві України в НАТО», – зауважив соратник Ющенка.

Нагадаємо, у 2016 році «Главком» першим опублікував копію документа, що засвідчує: третій президент України подарував «Межигір'я» Віктору Януковичу на День народження. Однак сам Ющенко заперечив свою провину в передачі резиденції «Межигір'я» з державної власності у приватну.

До слова, у жовтні цього року Вищий антикорупційний суд зняв арешт з колишньої приватної резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я». 

Раніше, 19 липня, «Межигір'я» знову відкрили для громадськості після повернення у державну власність. Це стало можливим завдяки закону, ухваленому Верховною Радою у 2023 році, який не лише націоналізував Межигір'я, а й надав йому статус парку–пам'ятки загальнодержавного значення.

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Теги: Віктор Ющенко Віктор Янукович Межигір’я Помаранчева революція путін

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