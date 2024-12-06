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Ситуація у Покровську. Начальник міської військової адміністрації: 60% житлової забудови зруйновано

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ситуація у Покровську. Начальник міської військової адміністрації: 60% житлової забудови зруйновано
Обстановка у Покровську може змінитися наступного тижня
фото: Покровська міська військова адміністрація

Очільник Покровська: працюють ринки, «Нова пошта». Однак скоро все може змінитися

 

Обстановка у Покровську на Донеччині складна, майже 60% житлової забудови зруйнували окупанти. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк (розмова відбулася 5 грудня – «Главком»). 

За словами Добряка, посилилися ворожі обстріли міста – у середньому до десяти кожної доби, щодня є поранені або вбиті цивільні. «Це пов’язано з тим, що російські FPV-дрони, ствольна артилерія і КАБи покривають обстрілами майже весь Покровськ», – пояснив він.

Начальник Покровської МВА розповів, що у місті досі працює два ринки, є небагато магазинів, які працюють. Міська лікарня теж функціонує, там на зміні чатує двоє медиків. Поки ще діють два відділення «Нової пошти», відділення «Укрпошти», але все може змінитися наступного тижня.

«Відколи почалося вторгнення, зупинено навчальний процес. У місті запроваджено примусову евакуацію дітей. Залишилися працювати комунальні служби, та й ті потроху «посипалися» – залишилося близько третини персоналу», – додав Добряк.

За словами очільника Покровської МВА, у місті запущено 325 свердловин, та лише дев’ять з них дають питну воду. Решта – це технічна вода, яку можна використовувати у побуті: помитися, випрати одяг тощо.

У вересні російські війська перебили водопостачання до Покровська і проводити ремонт неможливо.

Нагадаємо, російські війська просунулись на південний захід від міста Покровськ, перетнувши річку Солона. Передові ворожі підрозділи закріплюються в 14 км від селища Удачне, де працює шахтоуправління Покровське. Цей промисловий об'єкт є стратегічним активом України для всієї металургійної галузі, адже тут добувають рідкісне за своїм походженням коксівне вугілля (марка «К»), необхідне у циклі виробництва сталі на найбільших металургійних комбінатах країни

До слова, глава спецштабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг у подкасті Nachgefragt заявив, що Україна втратить Покровськ Донецької області наприкінці цього року або на початку наступного.  

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Теги: війна Донеччина Покровськ

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