Болгари шокували українських туристів сувенірами (фото)

Туристам у Болгарії продають сувенірні посвідчення КПРС

У курортному місті Несебр у Болгарії продаються незвичайні сувеніри. У крамничках для туристів болгари пропонують відпочивальникам продукцію із зображеннями російського диктатора Володимира Путіна та, навіть, Адольфа Гітлера. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Так, на Чорноморському узбережжі Болгарії можна придбати нетипові сувеніри. Серед них чашки з обличчями відомих диктаторів, зокрема Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, а також президента Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина.

На більшості сувенірів зображений нинішній російський президент Володимир Путін. На окремих чашках можна побачити Путіна в окулярах на тлі собору Василія Блаженного. Водночас серед згаданих сувенірів є й чашки з лідером США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

У Болгарії туристам пропонують незвичні сувеніри фото: glavcom.ua

До того ж більшість таких чашок доповнені радянською символікою. Також у Несебрі можна придбати сувенірне посвідчення КПРС (Комуністична партія Радянського Союзу, – «Главком»), воно коштує €8 (400 грн). Водночас одна з чашок із зображеннями диктаторів вартує €7 євро (355 грн). Крім російського диктатора та радянської символіки, на чашках можна побачити обличчя засновника і першого керівника радянської держави Володимира Леніна.

Туристам у Болгарії продають сувеніри з радянською символікою фото: glavcom.ua

В асортименті наявні запальнички та фляги для алкоголю з обличчями президентів і радянською символікою СРСР. Також продається військова форма та головні убори з нацистською та радянською символікою.

Також серед сувенірів є чашки із зображення Ернесто «Че» Гевари – аргентинського марксистського революціонера та одного з лідерів Кубинської революції, якого 9 жовтня 1967 року в Болівії розстріляв сержант болівійської армії Маріо Теран після його захоплення в полон.

Зазначимо, новий уряд Болгарії має намір припинити озброювати Україну. Міністр оборони країни Дімітар Стоянов зазначив, що для завершення війни Україні необхідно більше людських ресурсів, а не додаткове озброєння.

До слова, Болгарія виступила проти частини 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Через позицію Софії погодження нових обмежень може зіткнутися з додатковими труднощами, адже для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Нагадаємо, «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців, дослідив цінову політику на популярних курортах та зібрав актуальні застереження для тих, хто планує відпустку. Зокрема, у Болгарії вартість тижневого відпочинку на двох зросла в середньому на 15–25% порівняно з минулими роками.