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Ющенко написав Туску листа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ющенко написав Туску листа
Дональд Туск назвав рішення Зеленського про надання одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА «невдалим»
фото: Polsat News

За словами Дональда Туска, Польща очікує від України «дуже чіткого сигналу» для врегулювання відносин

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що отримав лист від третього президента України Віктора Ющенка. У ньому експрезидент закликав польського прем’єра спільно працювати над українсько-польськими відносинами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Дональд Туск назвав рішення Володимира Зеленського про надання одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА «невдалим». За його словами, Україна має зробити крок для послаблення напруженості між країнами. Зокрема, за словами Туска, він отримав «кілька сигналів» від українських політиків. Серед тих, хто звернувся до польського прем’єра, був третій президент України Віктор Ющенко.

«Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до мене з дуже щирим зверненням, листом, з проханням спробувати разом працювати над минулим і зробити так, щоб минуле не керувало майбутнім, що якщо минуле керуватиме нами, майбутнє не буде легким. [...] Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього невдалого рішення президента Зеленського», – сказав Дональд Туск.

Польський прем’єр зазначив, що Україна вже намагається знизити напругу, але Польща хоче почути «дуже чіткий сигнал з Києва». Водночас він зауважив, що Росія зацікавлена в тому, щоб напруга між Україною та Польщею зберігалася, уточнює «Укрінформ». За словами Дональда Туска, Росія намагатиметься «всіма можливими способами» посварити Польщу та Україну, провокуючи політичні й емоційні конфлікти.

«У нас не було жодних сумнівів, і ми вже раніше бачили подібні приклади, що Москва намагатиметься використати той факт, що в Польщі перебуває велика кількість українських біженців та мігрантів, а також те, що Польща з перших днів війни активно підтримала Україну в її обороні від Росії», – зауважив Дональд Туск.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: росія Кароль Навроцький конфлікт орден Москва президент Дональд Туск Україна Володимир Зеленський Віктор Ющенко міністр Польща пантеон

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