Втрати Росії. Кремль звільняє Далекий Схід від населення?
Моральний клімат у російській армії системно погіршується
Група «Інформаційний спротив» оновила дані щодо окупантів, яких у самій Росії публічно поховали або визнали вбитими (станом на 31.07).
Лідери в абсолютних цифрах:
- Краснодарський край – 1818
- Свердловська область – 1098
- Самарська область – 913
- Башкортостан – 868
- Бурятія – 856
Лідери за кількістю вбитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку:
- Тива – 39
- Бурятія – 30
- Чукотка – 25
- Забайкалля – 23
- Магаданська область – 22
Якщо заглибитися в статистику, виглядає так, немов росвлада звільняє Далекий Схід від населення.
Особливе місце у керівництва Бурятії. Через місяць там вибори Народного хуралу. Навіть цікаво, чи будуть якісь ознаки суспільного невдоволення. Не акції, хоча б на рівні риторики.
Карта втрат щодо кількості працездатних чоловіків у нормальній країні підказала б, де є точки напруги. У Росії це спрацьовує лише частково. Тому що ціна людського життя нівельована, мораль знищена, отримання компенсації за вбитого родича – це історія успіху.
Видно, що є складнощі на Північному Заході. Навіть на цій карті видно, наскільки великими є втрати російського десанту в Пскові, Костромі, як наші покрошили морську піхоту з Сахаліну. Підірвано стійкість опорної бази РФ на Кавказі в Північній Осетії.
Інцидент, коли головний російський десантник Михайло Теплинський навмисно проговорився про втрати, демонструє, що у військовому середовищі ця тема досить чутлива.
Загалом моральний клімат у росармії системно погіршується, співчуття заколоту Пригожина показало, що проблема зростає. Її тимчасово стримали, але причини нікуди не поділися.
Поки що виглядає так, що не в суспільстві, а саме в росармії невдоволення може набути якихось екстремальних форм. Особливо на тлі поразки.
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