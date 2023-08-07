Втрати Росії. Кремль звільняє Далекий Схід від населення?

У Росії ціну людського життя нівельовано, мораль знищено, отримання компенсації за вбитого родича – це історія успіху

Моральний клімат у російській армії системно погіршується

Група «Інформаційний спротив» оновила дані щодо окупантів, яких у самій Росії публічно поховали або визнали вбитими (станом на 31.07).

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Лідери в абсолютних цифрах:

Краснодарський край – 1818

Свердловська область – 1098

Самарська область – 913

Башкортостан – 868

Бурятія – 856

Лідери за кількістю вбитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку:

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Тива – 39

Бурятія – 30

Чукотка – 25

Забайкалля – 23

Магаданська область – 22

Якщо заглибитися в статистику, виглядає так, немов росвлада звільняє Далекий Схід від населення.

Особливе місце у керівництва Бурятії. Через місяць там вибори Народного хуралу. Навіть цікаво, чи будуть якісь ознаки суспільного невдоволення. Не акції, хоча б на рівні риторики.

Карта втрат щодо кількості працездатних чоловіків у нормальній країні підказала б, де є точки напруги. У Росії це спрацьовує лише частково. Тому що ціна людського життя нівельована, мораль знищена, отримання компенсації за вбитого родича – це історія успіху.

Видно, що є складнощі на Північному Заході. Навіть на цій карті видно, наскільки великими є втрати російського десанту в Пскові, Костромі, як наші покрошили морську піхоту з Сахаліну. Підірвано стійкість опорної бази РФ на Кавказі в Північній Осетії.

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Інцидент, коли головний російський десантник Михайло Теплинський навмисно проговорився про втрати, демонструє, що у військовому середовищі ця тема досить чутлива.

Загалом моральний клімат у росармії системно погіршується, співчуття заколоту Пригожина показало, що проблема зростає. Її тимчасово стримали, але причини нікуди не поділися.

Поки що виглядає так, що не в суспільстві, а саме в росармії невдоволення може набути якихось екстремальних форм. Особливо на тлі поразки.