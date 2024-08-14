«Сильно тривожаться». Як російські чиновники сприйняли наступ ЗСУ на Курщині

За даними ЗМІ, кремлівські чиновники спочатку не сприймали ситуацію в Курській області серйозно

Настрої в російській владі стали «сильно тривожними» після успішної атаки ЗСУ в Курській області. Про це повідомляє російський ресурс «Верстка» з посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, спочатку кремлівські чиновники не сприймали ситуацію в Курській області серйозно, але потім вони почали сильно турбуватися та обмінюватися панічними повідомленнями.

Наразі, за даними журналістів, вони називають атаку ЗСУ на регіон фактором, що вплинув на можливість мирних переговорів.

«При цьому в нас Міноборони говорить одне, ми це публічно транслюємо, а самі читаємо воєнкорів і як вони сварять Герасимова і пишуть, що ми не контролювали ситуацію в області перші два дні», – розповів сенатор, близький до оборонного комітету Радфеду.

Співрозмовник видання заявив, що зараз «настрої стали дуже тривожними» серед кремлівських чиновників. При цьому він згадав «про обережний оптимізм» у людей з його оточення через можливе зростання кількості контрактників.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області.

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.