Правоохоронці Естонії арештували російську пропагандистку

Журналістка була заарештована в Естонії за підозрою в порушенні міжнародних санкцій

В Естонії заарештовано Світлану Бурцеву, яка писала статті для російського видання, що входить до структури медіагрупи, проти якої ЄС уже запровадив санкції. Про це пише Eesti Ekspress.

Видання пише, що з початку березня Бурцева перебуває під вартою у зв'язку з її співпрацею з російськими державними ЗМІ.

Поліція підозрює 57-річну Світлану Бурцеву, яка має громадянство Естонії, в порушенні міжнародних санкцій. Вона писала статті для видання Baltnews.

Baltnews є частиною медіагрупи «Росія сьогодні», пов'язаної з російським урядом. Європейський союз ввів санкції як проти газети «Росія сьогодні», так і проти її генерального директора Дмитра Кисельова.

Зазначається, що державна прокуратура подала клопотання про арешт Бурцевої 29 лютого, а суд взяв її під варту 1 березня, щоб не допустити вчинення нею нових злочинів і можливої втечі в Росію. На початку квітня суд має ухвалити рішення щодо продовження утримання її під вартою або звільнення.

Крім того, правоохоронці висунули проти Бурцевої нове звинувачення, за статтею за статтею дій проти Естонської Республіки.

Раніше Бурцева працювала журналісткою інтернет-видання Sputnik Eesti, яке припинило свою діяльність в Естонії 2019 року через санкції. З минулого року вона є членкинею партії Koos, один із лідерів якої Айво Петерсон перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді.

Нагадаємо, найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 ймовірних агентів Росії, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

До слова, російського пропагандиста, генерального директора російського державного інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова з 17 лютого 2022 року включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.