Адвокати митрополита Павла розповіли, за що судилися з Яніною Соколовою

Представників УПЦ обзивають «московськими попами», «агентами ФСБ», хіба це не ображає почуття вірян?

18 квітня 2023 року на журналістку та гостя програми «5 каналу» «Рандеву з Яніною Соколовою» була подана заява за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян через їхні релігійні переконання. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіли адвокати владики Павла.

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«Зокрема, святе причастя було назване «якоюсь хрінотєнью». У даному випадку правоохоронні органи не вбачають розпалювання міжконфесійної ворожнечі та образи почуттів вірян», – каже адвокат Микита Чекман.

«Коли ми бачимо неоднаковий підхід з боку держави, коли нас, представників УПЦ обзивають «московськими попами», «агентами ФСБ», вибачте, хіба це не ображає почуття вірян, які щиро ходять до церкви, вірять у Бога, причащаються, сповідаються, моляться за Україну і допомагають як волонтери Збройним силам України? От і нещодавно біля стін Києво-Печерської лаври був відвертий сатанізм. І де була поліція», – продовжує Чекман.

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Біля стін Києво-Печерської лаври відбулася акція, на якій активісти висміяли вірян, які досі поклоняються патріарху РПЦ Кирилу

Адвокат Чекман розповів, що з приводу цієї акції також готують звернення до правоохоронних органів. На дійство відреагувало і духівництво Православної церкви. Архімандрит Авраамій, який із УПЦ МП перейшов до ПЦУ й тепер виконує обов'язки намісника Лаври, переконаний: учасники провокації не мали жодного стосунку до ПЦУ.

Нагадаємо, що 17 травня група активістів влаштувала під стінами Києво-Печерської лаври «похорони Московського патріархату». Молодь була одягнена в одяг, що нагадує священницьке облачення, а також діяли, як зазвичай роблять священники – «благословляли», «кадили», читали «молитви». Учасники акції представилися нібито прихильниками ПЦУ.