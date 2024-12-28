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Загадковий спадкоємець. Хто розкопав могилу ректора столичного Університету харчових технологій?

glavcom.ua
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Професор Анатолій Українець
фото з відкритих джерел

Після смерті у ректора «з'являється» малолітній нащадок...

Неймовірно крутий сюжет з мексиканських серіалів розкопав Главком ще кілька років тому і ось нарешті – фінальний сезон.

У перші місяці пандемії у віці 65 років помирає поважний професор і ректор столичного вишу.

З дружиною за весь вік вони не нажили діток, але надбали кілька будинків, гектари і т.п. Справа про спадок мала бути проста і швидка. Але...

Після смерті у ректора «з'являється» малолітній нащадок... на окупованій територій.

Епопея в судах триває котрий рік і справа дійшла до ДНК-експертизи. Приватна фірма «Мама-Папа» посвідчила: це – дитина ректора. ДНК-матеріал люб'язно надала рідна сестра покійного, яка в цій гонці за спадок грає ключову роль.

Тепер за справу береться державна експертиза.

Але від її висновку вже залежить не лише доля спадку...

Висновок медиків центру «Мама-Папа» адвокати вдови поставили під сумнів і звернулися із заявою про злочин до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підробки документів. І вже в рамках цієї справи Фастівська окружна прокуратура дозволила ексгумацію тіла ректора. У жовтні було розкопано могилу і відібрано зразки...

Усі затамували подих перед розв'язкою ... Детальніше про сімейну драму, шокуючі ДНК-результати і навіть ексгумація тіла колишнього ректора читайте у матеріалі «Главкома»:

«Ректора столичного вишу викопали з могили. Новий поворот у скандальній сімейній драмі»

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Теги: прокуратура ексгумація експертиза дитина злочин спадщина

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Микола Підвезяний

Загадковий спадкоємець. Хто розкопав могилу ректора столичного Університету харчових технологій?
Загадковий спадкоємець. Хто розкопав могилу ректора столичного Університету харчових технологій?
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