Північна Корея спустила на воду новозбудований атомний підводний човен

Човен виконуватиме свою бойову місію як «один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР»

Північна Корея заявила про спуск на воду нового підводного човна, здатного завдати ядерного удару. Про це повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

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«Церемонія спуску на воду підводного човна ознаменувала початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР», –йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий тактичний атомний ударний підводний човен виконуватиме своє бойове завдання як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР.

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Церемонія спуску на воду підводного атомного човна КНДР, 8 вересня 2023 року фото: KCNA

За інформацією, на церемонії був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Він назвав невідкладним завданням часу оснащення військово-морського флоту ядерною зброєю та закликав до якнайшвидшої передачі флоту підводних і надводних суден, оснащених тактичною ядерною зброєю.

Церемонія спуску на воду підводного атомного човна КНДР, 8 вересня 2023 року фото: KCNA

За словами Кім Чен Ина, швидкий розвиток військово-морських сил це – пріоритет національної оборони КНДР з огляду на геополітичну ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея влаштувала симуляцію «тактичної ядерної атаки», в якій були задіяні дві крилаті ракети великої дальності, обладнані фальшивими ядерними боєголовками. Так країна «попередила ворогів».