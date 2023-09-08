Північна Корея спустила на воду новозбудований атомний підводний човен
Човен виконуватиме свою бойову місію як «один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР»
Північна Корея заявила про спуск на воду нового підводного човна, здатного завдати ядерного удару. Про це повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.
«Церемонія спуску на воду підводного човна ознаменувала початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР», –йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий тактичний атомний ударний підводний човен виконуватиме своє бойове завдання як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР.
За інформацією, на церемонії був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Він назвав невідкладним завданням часу оснащення військово-морського флоту ядерною зброєю та закликав до якнайшвидшої передачі флоту підводних і надводних суден, оснащених тактичною ядерною зброєю.
За словами Кім Чен Ина, швидкий розвиток військово-морських сил це – пріоритет національної оборони КНДР з огляду на геополітичну ситуацію.
Нагадаємо, нещодавно Північна Корея влаштувала симуляцію «тактичної ядерної атаки», в якій були задіяні дві крилаті ракети великої дальності, обладнані фальшивими ядерними боєголовками. Так країна «попередила ворогів».
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