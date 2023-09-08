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Північна Корея спустила на воду новозбудований атомний підводний човен

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Північна Корея спустила на воду новозбудований атомний підводний човен
КНДР спустила на воду ядерну субмарину
фото: KCNA

Човен виконуватиме свою бойову місію як «один із основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР»

Північна Корея заявила про спуск на воду нового підводного човна, здатного завдати ядерного удару. Про це повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

«Церемонія спуску на воду підводного човна ознаменувала початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР», –йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий тактичний атомний ударний підводний човен виконуватиме своє бойове завдання як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР.

Церемонія спуску на воду підводного атомного човна КНДР, 8 вересня 2023 року
Церемонія спуску на воду підводного атомного човна КНДР, 8 вересня 2023 року
фото: KCNA

За інформацією, на церемонії був присутній північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Він назвав невідкладним завданням часу оснащення військово-морського флоту ядерною зброєю та закликав до якнайшвидшої передачі флоту підводних і надводних суден, оснащених тактичною ядерною зброєю.

Церемонія спуску на воду підводного атомного човна КНДР, 8 вересня 2023 року
Церемонія спуску на воду підводного атомного човна КНДР, 8 вересня 2023 року
фото: KCNA

За словами Кім Чен Ина, швидкий розвиток військово-морських сил це – пріоритет національної оборони КНДР з огляду на геополітичну ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея влаштувала симуляцію «тактичної ядерної атаки», в якій були задіяні дві крилаті ракети великої дальності, обладнані фальшивими ядерними боєголовками. Так країна «попередила ворогів».

Теги: ядерна зброя корабель Північна Корея

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