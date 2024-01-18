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Як українцям продовжити тимчасовий захист у Чехії: інструкція

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як українцям продовжити тимчасовий захист у Чехії: інструкція
Українські біженці можуть продовжити тимчасовий захист до 31 березня 2025 року
фото: irozhlas.cz

Для продовження захисту треба до 15 березня пройти онлайн-реєстрацію 

Українські біженці, які перебувають у Чехії, можуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Це відбувається у два етапи, повідомило Мінреінтеграції.

Перший крок – онлайн-реєстрація

Необхідно створити обліковий запис на Інформаційному порталі для іноземців. Заповнити форму, вказавши необхідну інформацію, а також зазначити актуальне місце проживання та підтвердити його. За наявності дітей віком до 15 років їх реєстрацію проводять уповноважені представники. Особи, які досягли 15 років, реєструються самостійно.

Останнім етапом онлайн-реєстрації є вибір дати та часу візиту до відділення МВС для вклеювання візової наклейки. Після цього тимчасовий захист буде автоматично продовжено до 30 вересня 2024 року. Біженцям треба встигнути пройти онлайн-реєстрацію до 15 березня 2024 року.

Другий крок – візит до відділення МВС

У зазначену під час онлайн-реєстрації дату необхідно відвідати відділення МВС – змінити її можна в особистому обліковому записі тільки з поважних причин. Після візиту до поліцейського відділення і вклеювання візової наклейки тимчасовий захист буде продовжено до 31 березня 2025 року. Відвідати відділення МВС потрібно до 30 вересня 2024 року.

До слова, у Чехії з 1 січня 2024 року набули чинності поправки до закону Lex Ukrajina, серед яких збільшення виплат на житло для вразливих осіб. При цьому термін безплатного проживання зменшиться до 90 днів для всіх біженців. Так, якщо житло зареєстровано, то на одну людину виплата складатиме 6 тис. крон (10 тис грн), а якщо не зареєстровано – 4,8 тис крон (приблизно 8 тис. грн). Обов’язкова умова отримання коштів – наявність підписаного документа про право користування квартирою з власником, тобто офіційного договору оренди.

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Теги: біженці Чехія українці

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