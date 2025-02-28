Український дипломат, який десятки років працював у США, заспокоїв українців

Володимир Єльченко: Двопартійною підтримка України у Конгресі залишається і зараз

Українці мають підтримку не лише в політичних колах США, а і серед пересічних американців. Тож не потрібно занадто емоційно реагувати на те, що говорить Дональд Трамп. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів експосол України у США Володимир Єльченко.

Експосол пригадав, як Майк Пенс, який був віцепрезидентом США під час першої президентської каденції Трампа, виступав у Раді безпеки ООН у 2017 році, і сказав, що немає для України більшого друга в світі, ніж США. Потім це саме Єльченко чув від багатьох інших американських політиків, високопосадовців, і він повністю згоден з цією тезою.

«Хоча, можливо, це ображає таких наших друзів, як Польща, як країни Балтії. Просто маю на увазі, що США – найбільш могутня сила сьогодні на планеті, і ми маємо це поважати і цінувати. До речі, підтримка України є абсолютно чіткою і в площині Конгресу США, вона залишається двопартійною і зараз», – наголосив дипломат.

Експосол погодився, що остання заява спікера Палати представників Майка Джонсона, який сказав, що у Конгресу США «немає апетиту продовжувати допомогу Україні», може змушувати заперечувати підтримку США України. Але дипломат вважає, що це лише особиста думка Джонсона.

Водночас, якщо згадати всі голосування щодо будь-якого українського питання в Конгресі США протягом останніх десяти років, то Україна завжди набирала більше двох третин голосів, підкреслює Єльченко.

«Це означає, що у нас є стабільна підтримка серед обох партій. Нас підтримували так чи інакше майже всі демократи і приблизно половина республіканців, а бувало і більше. І це не змінилося. Минулі вибори нічого в цьому плані не змінили. Просто ще не було голосувань щодо України новим складом Конгресу. Упевнений в тому, що будь-яке серйозне голосування з українського питання так чи інакше набере більшість голосів на користь України», – пояснив експерт.

Експосол наголосив, що суспільство багато чує і говорить про те, що та система стримувань і противаг, яка існує в американській владній системі, не дозволяє навіть будь-якому президенту, яку би позицію він не займав, піти в супереч позиції Конгресу, або навпаки.



«Я вже не кажу про Державний департамент, Пентагон і всі інші державні структури США. Крім цього, якщо я не помиляюсь, декілька тижнів тому було проведене чергове опитування однією з американських компаній, яке показало, що майже 60% американців продовжують підтримувати Україну в тій чи іншій формі. Тобто у нас є підтримка не просто в американському істеблішменті, чи в еліті, у нас є підтримка і серед пересічних американців. Так що я не думаю, що потрібно занадто емоційно реагувати на те, що говорить Дональд Трамп», – акцентував увагу дипломат.

До слова, заяви Трампа вже почали не подобатися декільком серйозним республіканцям, які є справжньою елітою Республіканської партії, вони лідери громадської думки, вважає Єльченко. Він додає, що вже десяток з них абсолютно чітко висловилися проти позиції щодо України свого власного президента, а вони, так чи інакше, «будуть впливати і на подальшу політику, на зовнішню, на ставлення до України також».

Дипломат погоджується, що є люди в Конгресі США, які «не те, що Україну не люблять, вони просто нас не розуміють», чи мають обмежену інформацію, тим паче зараз, коли обралися велика кількість нових членів Конгресу. На думку експосла, треба працювати на місцях, в Штатах, в законодавчих органах окремих деяких штатів.



«Не треба поки що робити трагедії з того, що у нас з американцями відбувається. Хоча, звичайно, ситуація доволі серйозна. Вона мені нагадує ті часи, коли була справа Георгія Гонгадзе, коли був скандал щодо нібито продажу наших систем «Кольчуга» до Іраку. Вбивство Гонгадзе і «продаж» «Кольчуг» призвели до серйозної кризи в наших двосторонніх відносинах», – пригадав Єльченко.

Експосол додав, що тоді Україна не була в стані війни, і могла собі дозволити «перетерпіти». Єльченко зауважив, що навіть тоді не було «ніякої публічної війни чи перепалки президента Кучми з американським колегою».

Як відомо, п'ятеро колишніх міністрів оборони США розкритикували президента Дональда Трампа за рішення звільнити кількох американських воєначальників.

До слова, 27 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, зробив низку заяв щодо війни в Україні. «Главком» зібрав головні з них.

Зокрема Трамп забув та «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати», – заявив він.

Більше того, очільник США додав, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним.