У Дніпрі четверо загиблих та майже півтора десятка постраждалих (фото)

Внаслідок атаки понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок

У Дніпрі внаслідок атаки загинули четверо людей. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постражлали майже півтора десятка людей. Чотири – загинули», – йдеться в повідомленні.

У Дніпрі є приліт по торговельному центру. Виникла пожежа. А також понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

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Інформація ще уточнюється.

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Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

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Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.