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Поховали Путіна у секс-шопі: росіянка здійняла ґвалт (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поховали Путіна у секс-шопі: росіянка здійняла ґвалт (відео)
Росіянка влаштувала істерику на вулиці червоних ліхтарів у Гамбурзі
фото: скрін із відео з соцмереж

Перформанс по-німецьки: російський диктатор опинився під гарматою танка біля свого надгробка посеред фалоімітаторів 

Росіянка викликала хвилю глузувань у соцмережах своєю реакцією на перформанс одного з секс-шопів Гамбурга у Німеччині з похованим у гумових пенісах російським президентом Володимиром Путіним.

Такий своєрідний «мавзолей» кремлівському диктатору влаштували у головному районі червоних ліхтарів Гамбурга – на вулиці Репербан. 

На опублікованому відео жінка обурюється тим, що побачила у вітрині магазину: «Недалеко від мого будинку, зараз я вам покажу те, що бачу у вітрині магазину. Ось я стою в центрі вулиці, так? У самому центрі міста в цих непристойних місцях, де одні, це саме, повії. Ну ось дивіться, що я бачу».

Росіянка показала на камеру ляльку з маскою Путіна, що лежить біля імпровізованого надгробка в гумових членах. Навпроти російського диктатора автори інсталяції розмістили іграшку у формі німецького танка, гарматою спрямованого на президента РФ.

«Ось так вони поводяться з нашим президентом. І це нормально: діти ходять дивляться на це. Це нормально, що людина лежить у крові, у какашках, пенісах, у могилі. А написати букву Z – це нацизм. А ось це – нормально. Ось лежить Путін, а ось – німецький танк. Як це вам подобається взагалі?» –поскаржилася росіянка.

Користувачі Twitter миттєво написали, що думають про російський менталітет:

  • «А що вона робить в кварталі, де одні повії стоять? Просто цікаво»;
  • «Навіть німецькі повії оцінили пупкіна по заслугах»;
  • «По якомусь незрозумілому збігу, президентів, що не бомблять сусідні країни, так не «стібуть»;
  • «Чемодан, вокзал, додому. Вдома ні повій, ні вітрин з обкладеними какашками Путіним».

До слова, раніше у Польщі активісти влаштували акцію протесту проти дружби угорського прем'єра з кремлівським диктатором – «Витягали Орбана з дупи Путіна»: у Варшаві активісти влаштували перформанс (відео).

Теги: відео путін

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