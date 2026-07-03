Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європа визнала неминучими збори за прохід через Ормузьку протоку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Європа визнала неминучими збори за прохід через Ормузьку протоку
Прохід через Ормузьку протоку може стати платним
фото: Reuters

Після завершення війни США, Ізраїлю та Ірану судноплавні компанії можуть зіткнутися з новими витратами, які здатні вплинути на світову торгівлю та ринок енергоносіїв.

Деякі провідні європейські держави вважають майже неминучим запровадження зборів для суден, що проходитимуть через Ормузьку протоку. Водночас США та країни Перської затоки виступають проти такої ініціативи, побоюючись створення небезпечного міжнародного прецеденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, двоє співрозмовників назвали перспективу появи сервісних зборів після війни США та Ізраїлю з Іраном «неминучою». Подібної думки в приватних розмовах дотримуються й окремі чиновники держав Перської затоки, хоча це не є офіційною позицією їхніх урядів.

Наразі невідомо, якими можуть бути розміри або механізм стягнення таких платежів. Водночас Вашингтон і арабські країни Перської затоки продовжують наполягати, що Іран та Оман не мають права запроваджувати плату за прохід міжнародною водною артерією. Вони також побоюються, що це може стати прикладом для інших держав, які контролюють стратегічні морські маршрути.

Як зазначає Bloomberg, європейські країни готові погодитися на додаткові витрати за умови, що Іран та Оман не дискримінуватимуть судна за національною належністю. Крім того, Велика Британія, Франція та інші європейські держави виступають за створення міжнародної морської коаліції, яка допомогла б розмінувати Ормузьку протоку. Однак реалізація такої ініціативи залежатиме від результатів переговорів між США та Іраном щодо укладення довгострокової мирної угоди.

Оман, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Кувейт відмовилися коментувати інформацію або не відповіли на запити агентства. Водночас уряд Бахрейну заявив, що не погоджувався із запровадженням будь-яких зборів.

«Вільний і безперешкодний прохід міжнародних суден через протоку є питанням міжнародного права, а не предметом переговорів», – наголосили в Бахрейні.

За інформацією Bloomberg, Оман розглядає як можливий приклад модель Малаккської протоки, де Індонезія, Малайзія та Сінгапур спільно забезпечують безпеку судноплавства та фінансують навігаційні послуги. Водночас поки що незрозуміло, чи погодиться Іран на подібний формат.

Агентство також повідомляє, що арабські країни Перської затоки, які зазнали атак під час війни США та Ірану, готові пом'якшити свою позицію щодо можливих зборів заради подальшої деескалації в регіоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном судноплавство через Ормузьку протоку почало швидко відновлюватися. За останній тиждень кількість торговельних рейсів через стратегічний морський маршрут зросла більш ніж учетверо. Судноплавні компанії поступово повертають свої судна до Перської затоки, розраховуючи на збереження відносної стабільності в регіоні.

Читайте також:

Теги: Іран транзит торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
Іран пригрозив нафтовим танкерам в Ормузькій протоці
Сьогодні, 02:56
Вибухи в окупованому Криму, удар по Харкову: головне за ніч 20 червня
Вибухи в окупованому Криму, удар по Харкову: головне за ніч 20 червня
20 червня, 06:24
Трамп: Іран має 60 днів, щоб укласти фінальну угоду, інакше ми зробимо речі, які їм не сподобаються
«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
20 червня, 00:06
Іран міг відмовитися від участі на Чемпіонаті світу, але все ж бере участь у турнірі
Іранські вболівальники освистали власний гімн під час першого матчу на Чемпіонаті світу
17 червня, 12:25
Сторони домовилися про негайне і остаточне припинення військових дій на всіх фронтах
Стало відомо, де і коли Іран та США підпишуть мирну угоду
15 червня, 10:33
БпЛА атакували окупований Крим, Трамп оголосив про завершення війни в Ірані: головне за ніч 12 червня
БпЛА атакували окупований Крим, Трамп оголосив про завершення війни в Ірані: головне за ніч 12 червня
12 червня, 05:39
Президент США Дональд Трамп
Трамп побажав людству миру та пообіцяв атакувати Іран
10 червня, 19:58
Путін отримав те, на що вже не розраховував
Путін отримав те, на що вже не розраховував
8 червня, 13:08
Блокада Ормузької протоки добігає кінця
Трамп назвав термін завершення блокади Ормузької протоки
3 червня, 17:55

Соціум

Росіяни вигадали фейк про мільйонні статки та обшуки у батьків Зеленського
Росіяни вигадали фейк про мільйонні статки та обшуки у батьків Зеленського
Європа визнала неминучими збори за прохід через Ормузьку протоку
Європа визнала неминучими збори за прохід через Ормузьку протоку
Ормузька протока різко збільшила кількість торговельних рейсів
Ормузька протока різко збільшила кількість торговельних рейсів
Інтерпол оголосив у розшук підозрювану у вибуху в Монако українку
Інтерпол оголосив у розшук підозрювану у вибуху в Монако українку
Україна та трубопроводи розсварили союзників по НАТО – Bloomberg
Україна та трубопроводи розсварили союзників по НАТО – Bloomberg
Не прийняли Туреччина та Ізраїль: судно з ймовірно краденим українськи зерном повернулось у порт Кавказ
Не прийняли Туреччина та Ізраїль: судно з ймовірно краденим українськи зерном повернулось у порт Кавказ

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua