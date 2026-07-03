Європа визнала неминучими збори за прохід через Ормузьку протоку

Після завершення війни США, Ізраїлю та Ірану судноплавні компанії можуть зіткнутися з новими витратами, які здатні вплинути на світову торгівлю та ринок енергоносіїв.

Деякі провідні європейські держави вважають майже неминучим запровадження зборів для суден, що проходитимуть через Ормузьку протоку. Водночас США та країни Перської затоки виступають проти такої ініціативи, побоюючись створення небезпечного міжнародного прецеденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, двоє співрозмовників назвали перспективу появи сервісних зборів після війни США та Ізраїлю з Іраном «неминучою». Подібної думки в приватних розмовах дотримуються й окремі чиновники держав Перської затоки, хоча це не є офіційною позицією їхніх урядів.

Наразі невідомо, якими можуть бути розміри або механізм стягнення таких платежів. Водночас Вашингтон і арабські країни Перської затоки продовжують наполягати, що Іран та Оман не мають права запроваджувати плату за прохід міжнародною водною артерією. Вони також побоюються, що це може стати прикладом для інших держав, які контролюють стратегічні морські маршрути.

Як зазначає Bloomberg, європейські країни готові погодитися на додаткові витрати за умови, що Іран та Оман не дискримінуватимуть судна за національною належністю. Крім того, Велика Британія, Франція та інші європейські держави виступають за створення міжнародної морської коаліції, яка допомогла б розмінувати Ормузьку протоку. Однак реалізація такої ініціативи залежатиме від результатів переговорів між США та Іраном щодо укладення довгострокової мирної угоди.

Оман, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Кувейт відмовилися коментувати інформацію або не відповіли на запити агентства. Водночас уряд Бахрейну заявив, що не погоджувався із запровадженням будь-яких зборів.

«Вільний і безперешкодний прохід міжнародних суден через протоку є питанням міжнародного права, а не предметом переговорів», – наголосили в Бахрейні.

За інформацією Bloomberg, Оман розглядає як можливий приклад модель Малаккської протоки, де Індонезія, Малайзія та Сінгапур спільно забезпечують безпеку судноплавства та фінансують навігаційні послуги. Водночас поки що незрозуміло, чи погодиться Іран на подібний формат.

Агентство також повідомляє, що арабські країни Перської затоки, які зазнали атак під час війни США та Ірану, готові пом'якшити свою позицію щодо можливих зборів заради подальшої деескалації в регіоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном судноплавство через Ормузьку протоку почало швидко відновлюватися. За останній тиждень кількість торговельних рейсів через стратегічний морський маршрут зросла більш ніж учетверо. Судноплавні компанії поступово повертають свої судна до Перської затоки, розраховуючи на збереження відносної стабільності в регіоні.