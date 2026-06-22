Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства
Трамп: У нас відкрита протока, і у нас є країна, яка ніколи не отримає ядерної зброї
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що тільки 21 червня через протоку пройшло більше танкерів з нафтою, ніж будь-коли

Президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення безперешкодного руху суден через Ормузьку протоку. Про це пише «Главком».

За його словами, напередодні через цей водний шлях пройшла рекордна кількість нафтових танкерів. Американський лідер підкреслив успіхи Вашингтона в управлінні цією ситуацією, зауваживши, що отримані обсяги нафти перевищили попередні історичні показники.

Трамп зазначив, що наразі протока є абсолютно вільною для навігації, а Іран ні за яких обставин не володітиме ядерним озброєнням.

«Ми досягаємо успіху щодо Ормузької протоки. Вчора ми отримали більше нафти, ніж колись проходило через протоку. У нас відкрита протока, і у нас є країна, яка ніколи не отримає ядерної зброї», – заявив Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся послаблення санкційного тиску та повернення частини заморожених за кордоном активів.

Санкції щодо експорту іранської нафти були скасовані, а частину активів, які перебували за кордоном, повернуто Ірану. «Для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку», – написав Арагчі у соцмережі X.

Переговори між представниками Ірану та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що, як зазначають західні медіа, ускладнило переговорний процес.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані. 

Теги: Дональд Трамп Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземець, який тимчасово перебуває в США та хоче отримати грін-карту, повинен повернутися до своєї країни
США зобов'язали іноземців виїжджати з країни для оформлення грін-карт
23 травня, 09:42
Трамп: Мене не хвилюють проміжні вибори
Трамп заявив, що не поспішатиме укладати угоду з Іраном, бо «йому байдуже на проміжні вибори»
28 травня, 00:01
У Трампа є інструменти, яких не мають європейські лідери
Україна може стати великою перемогою для Трампа – WP
6 червня, 02:48
Діас-Канель: Імперська збоченість не знає меж
Президент Куби назвав останні санкції США фашистськими
13 червня, 04:59
Останнім часом син Байдена виступає у подкастах за тверезий спосіб життя
Син Байдена влаштувався на роботу в люксовий наркологічний диспансер у Лос-Анджелесі
18 червня, 15:01
Макрон спробує втримати Трампа від нових поступок Росії
Україна отримала новий козир. Європа взялася переконувати Трампа у силі Києва
15 червня, 20:14
США перетворили HIMARS на зброю проти «Іскандерів» і «Кинджалів»
США знайшли новий спосіб боротьби з російськими ракетами
18 червня, 16:51
Трамп: Якщо все вийде (угода в Ірані – «Главком»), я припишу собі заслугу. Якщо ж ні, я звинувачуватиму Джей Ді
CNN: Венс став обличчям мирної угоди з Іраном. Чим це може обернутися для нього?
20 червня, 04:04
Міністр війни США Піт Гегсет пригрозив союзникам переглядом військової підтримки
Пентагон поставив союзникам по НАТО новий ультиматум
20 червня, 09:06

Політика

Трамп назвав «поганих» союзників по НАТО для США під час війни з Іраном
Трамп назвав «поганих» союзників по НАТО для США під час війни з Іраном
Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства
Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства
США створили «механізм моніторингу» дотримання режиму припинення вогню в Лівані
США створили «механізм моніторингу» дотримання режиму припинення вогню в Лівані
Іран спростовав заяви вціепрезидента США щодо доступу МАГАТЕ
Іран спростовав заяви вціепрезидента США щодо доступу МАГАТЕ
Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо – фон дер Ляєн
Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо – фон дер Ляєн
Конференція з відбудови України у Польщі: чи отримав Навроцький запрошення
Конференція з відбудови України у Польщі: чи отримав Навроцький запрошення

Новини

Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
21 червня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua