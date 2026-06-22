Трамп заявив, що Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства

Трамп: У нас відкрита протока, і у нас є країна, яка ніколи не отримає ядерної зброї

Дональд Трамп зауважив, що тільки 21 червня через протоку пройшло більше танкерів з нафтою, ніж будь-коли

Президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення безперешкодного руху суден через Ормузьку протоку. Про це пише «Главком».

За його словами, напередодні через цей водний шлях пройшла рекордна кількість нафтових танкерів. Американський лідер підкреслив успіхи Вашингтона в управлінні цією ситуацією, зауваживши, що отримані обсяги нафти перевищили попередні історичні показники.

Трамп зазначив, що наразі протока є абсолютно вільною для навігації, а Іран ні за яких обставин не володітиме ядерним озброєнням.

«Ми досягаємо успіху щодо Ормузької протоки. Вчора ми отримали більше нафти, ніж колись проходило через протоку. У нас відкрита протока, і у нас є країна, яка ніколи не отримає ядерної зброї», – заявив Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся послаблення санкційного тиску та повернення частини заморожених за кордоном активів.

Санкції щодо експорту іранської нафти були скасовані, а частину активів, які перебували за кордоном, повернуто Ірану. «Для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку», – написав Арагчі у соцмережі X.

Переговори між представниками Ірану та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що, як зазначають західні медіа, ускладнило переговорний процес.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані.