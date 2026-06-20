CNN: Венс став обличчям мирної угоди з Іраном. Чим це може обернутися для нього?

Трамп: Якщо все вийде (угода в Ірані – «Главком»), я припишу собі заслугу. Якщо ж ні, я звинувачуватиму Джей Ді

Джей Ді Венса, який захищає мирну угоду в Ірані, звинувачують у її недосконалості для американської сторони

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився в центрі політичного шторму, взявши на себе роль головного обличчя нової мирної угоди, покликаної покласти край місяцям непопулярної війни з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Цей крок став значним ризиком для його кар'єри та можливих президентських амбіцій на 2028 рік, оскільки адміністрація Дональда Трампа до цього місяцями безуспішно намагалася змусити Тегеран відмовитися від влади. Ситуація загострилася 18 червня, коли Венс в останню хвилину скасував свій рейс до Швейцарії, через що запланований на п'ятницю формальний саміт за його особистої участі був зірваний.

Рішення Білого дому не публікувати текст угоди негайно викликало гучні протести серед республіканців. Після ознайомлення з документом представники партії піддали його нищівній критиці, назвавши занадто щедрим для Тегерана через скасування ключових санкцій без конкретних поступок щодо ядерних амбіцій та можливість створення фонду для Ірану в розмірі $300 млрд у разі перемир'я. Сенатор Білл Кессіді заявив, що через цю угоду «Рейган перевертається в могилі», а сам пакт назвали «найгіршою помилкою у зовнішній політиці за останні десятиліття».

Хвиля гніву спрямована безпосередньо на Венса, який активно захищав угоду у медіа як «велику перемогу», попри те, що вона не вирішує негайних основних цілей США. Натомість його потенційний суперник на виборах 2028 року, державний секретар Марко Рубіо, під час пресконференцій демонстративно зберігає мовчання, займаючи вичікувальну позицію.

Сам президент Дональд Трамп відверто напівжартома висловився про роль свого віцепрезидента: «Якщо все вийде, я припишу собі заслугу. Якщо ж ні, я звинувачуватиму Джей Ді». Трамп також додав, що якщо угоду не буде реалізовано протягом 60 днів, США повернуться до бомбардувань. Венс, зі свого боку, захищає свої дії як єдиний прийнятний варіант для досягнення миру та зазначає, що якщо іранці порушать домовленості, вони просто не отримають жодної вигоди. Союзники віцепрезидента наголошують, що попри всі тактичні невдачі в переговорах – зокрема раніше провалений саміт в Ісламабаді – участь у врегулюванні конфлікту є для Венса шансом зміцнити власні зовнішньополітичні позиції, оскільки американське суспільство не підтримує продовження цієї війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився повністю припинити морську блокаду Ірану, яку забезпечували американські військові сили в районі Аравійської та Оманської заток.

Американські військові більше не перешкоджають руху цивільних та вантажних суден, які прямують до іранських портів або виходять з них.