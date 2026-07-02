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Трамп заявив про прогрес в непрямих переговорах з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив про прогрес в непрямих переговорах з Іраном
Трамп заявив про прогрес після порушення перемир'я між країнами
фото: AP

Раніше Дональд Трамп зважував повернення до повномасштабної війни з Іраном

Адміністрація США та представники Ірану досягли певного поступу під час непрямих переговорів у Катарі. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

МЗС Катару повідомило, що сторони намагаються врегулювати наслідки нещодавнього військового загострення та трансформувати чинне тимчасове перемир'я у довгострокову мирну угоду. 

Для проведення технічних консультацій щодо початкових домовленостей, які передбачають 60-денний переговорний період між Вашингтоном і Тегераном, Доху відвідали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та його спеціальний посланець Стів Віткофф. Американська делегація провела зустріч з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані. За підсумками цих зустрічей катарська сторона заявила про «позитивний прогрес» і готовність США продовжувати діалог.

Наступний раунд переговорів запланують після завершення поховальних процесій колишнього Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який загинув унаслідок авіаудару на початку цього конфлікту (церемонії в Ірані мають розпочатися 4 липня).

Сам Дональд Трамп підтвердив факт успішних зустрічей, зауваживши, що попри потужні триденні удари США по Ірану минулого тижня, сторони наразі спроможні домовлятися. Трамп наголосив, що його головною метою залишається денуклеаризація Ірану.

Віцепрезидент Джей Ді Венс уточнив, що наразі в Досі тривають технічні дискусії за участю переговірників нижчого рівня. Серед ключових тем – забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку, а згодом планується перехід до обговорення ядерного досьє. Напруженість навколо Ормузької протоки загострилася минулого тижня, коли після атаки іранського БпЛА на комерційне судно США та Іран обмінялися ударами у відповідь. Тегеран намагається зберегти контроль над цим водним шляхом, що є одним із головних розбіжностей на переговорах поряд із ядерною програмою.

За інформацією видання Wall Street Journal, яка посилається на джерела в американському керівництві, Дональд Трамп приватно обговорював із міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном варіанти повернення до повномасштабних військових дій, проте наразі ухвалив рішення дотримуватися дипломатичного шляху. Коментуючи ці дані, Трамп повторив, що Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.

Раніше міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що найближчими днями не заплановано жодних переговорних зустрічей зі Сполученими Штатами на будь-якому рівні. 

Речник відомства Есмаїл Багаї наголосив, що Тегеран наразі повністю зосереджений на реалізації вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння, а не на переході до обговорення остаточної мирної угоди. 

Нагадаємо, 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США щодо створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці, хоча офіційний Тегеран згодом це спростував. Крім того, на початку червня США та Іран уже обмінялися ударами під час чинного перемир'я: тоді Іран завдав ударів балістичними ракетами по Кувейту та Бахрейну.

Теги: Дональд Трамп Іран США переговори

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