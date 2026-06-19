Венс відклав поїздку до Швейцарії для переговорів з Іраном: Білий дім пояснив причину

Венс наголосив, що переговори, як очікується, розпочнуться вже цими вихідними

Остаточна дата зустрічі поки не визначена

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав заплановану поїздку до Швейцарії, де мав провести переговори з представниками Ірану щодо ядерної програми. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, пише «Главком».

Деталі майбутніх технічних переговорів із Тегераном «ще не були остаточно узгоджені», а сама логістика таких контактів «ніколи не була простою чи передбачуваною», пояснили у Білому домі.

Попри перенесення візиту, Венс наголосив, що переговори, як очікується, розпочнуться вже цими вихідними, і він «безумовно планує» очолити американську делегацію.

За даними телеканалу CNN, остаточна дата зустрічі поки не визначена.

Водночас ліванське видання Al Mayadeen повідомляє, що причиною затримки може бути позиція Ірану, який не поспішає відправляти свою делегацію через продовження ізраїльської військової операції в Лівані.

Раніше повідомлялося, що США та Іран планували провести технічні переговори у Швейцарії в межах підготовки до можливої нової ядерної угоди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто підписав примірник меморандуму про взаєморозуміння з Іраном під час вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці. Фотографію підписаного документа одразу передали іранській стороні та країнам-посередникам.

Як відомо, Сполучені Штати та Іран підписали тимчасовий меморандум про взаєморозуміння, який відкриває шлях до остаточної угоди протягом наступних 60 днів. Текст документа, що складається з 14 пунктів, журналістам зачитав високопосадовець США. Reuters оприлюднив його зміст.