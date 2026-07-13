Британія розпочала боротьбу зі структурами Ірану та російського ГРУ

Після набуття рішенням чинності будь-яка підтримка іранського КВІР, добровольчого корпусу ГРУ та ще одного угруповання стане кримінальним злочином

Уряд Великої Британії оголосив про намір заборонити діяльність іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та добровольчого корпусу російської військової розвідки (ГРУ). Також обмеження планують запровадити щодо угруповання «Ісламський рух правих соратників» (Islamic Movement of the Companions of the Right). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії підготувало відповідне рішення після аналізу діяльності цих організацій.

«Ретельно розглянувши всі докази, міністр внутрішніх справ дійшла висновку, що є достатні підстави вважати, що кожна з цих організацій займається діяльністю, яка становить загрозу, і застосування таких заходів необхідне для захисту безпеки та інтересів Сполученого Королівства», – йдеться у заяві британського МВС.

За інформацією The Guardian, рішення про заборону діяльності КВІР британський уряд ухвалив після низки загроз на території країни. Серед них – змова з метою вбивства двох журналістів телеканалу Iran International, а також кібератаки на британські об'єкти.

Крім КВІР і добровольчого корпусу ГРУ, під заборону планують включити угруповання «Ісламський рух правих соратників». Його британська влада звинувачує у серії нападів на єврейські об'єкти у Сполученому Королівстві.

Після набуття рішенням чинності будь-яка підтримка цих організацій вважатиметься кримінальним злочином.

Нагадаємо, 29 січня Європейський Союз визнав іранський Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією. Відтоді країни Заходу неодноразово заявляли про необхідність посилення тиску на структури, які, на їхню думку, причетні до терористичної діяльності, кібератак та інших загроз безпеці.