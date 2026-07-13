Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія розпочала боротьбу зі структурами Ірану та російського ГРУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британія розпочала боротьбу зі структурами Ірану та російського ГРУ
Британія криміналізує підтримку структур Росії та Ірану
фото: росЗМІ

Після набуття рішенням чинності будь-яка підтримка іранського КВІР, добровольчого корпусу ГРУ та ще одного угруповання стане кримінальним злочином

Уряд Великої Британії оголосив про намір заборонити діяльність іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та добровольчого корпусу російської військової розвідки (ГРУ). Також обмеження планують запровадити щодо угруповання «Ісламський рух правих соратників» (Islamic Movement of the Companions of the Right). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії підготувало відповідне рішення після аналізу діяльності цих організацій.

«Ретельно розглянувши всі докази, міністр внутрішніх справ дійшла висновку, що є достатні підстави вважати, що кожна з цих організацій займається діяльністю, яка становить загрозу, і застосування таких заходів необхідне для захисту безпеки та інтересів Сполученого Королівства», – йдеться у заяві британського МВС.

За інформацією The Guardian, рішення про заборону діяльності КВІР британський уряд ухвалив після низки загроз на території країни. Серед них – змова з метою вбивства двох журналістів телеканалу Iran International, а також кібератаки на британські об'єкти.

Крім КВІР і добровольчого корпусу ГРУ, під заборону планують включити угруповання «Ісламський рух правих соратників». Його британська влада звинувачує у серії нападів на єврейські об'єкти у Сполученому Королівстві.

Після набуття рішенням чинності будь-яка підтримка цих організацій вважатиметься кримінальним злочином.

Нагадаємо, 29 січня Європейський Союз визнав іранський Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією. Відтоді країни Заходу неодноразово заявляли про необхідність посилення тиску на структури, які, на їхню думку, причетні до терористичної діяльності, кібератак та інших загроз безпеці.

Читайте також:

Теги: Велика Британія росія розвідка ГРУ Іран тероризм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада заявила про збиття нібито 81 БпЛА
У Підмосков'ї після роботи ППО виникли пожежі (відео)
Сьогодні, 07:29
Італія звинуватила російських дипломатів у шпигунстві та висилає їх з країни
Італія звинуватила російських дипломатів у шпигунстві та висилає їх з країни
9 липня, 16:53
Володимир Зеленський підписав нові укази
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза
7 липня, 12:39
Кремль профінансував акції серед українських біженців у Польщі
Польські спецслужби зірвали проросійську операцію серед українських біженців
29 червня, 18:57
Як Росія знову потрапляє у фінансову петлю
Фінансова петля Росії. Історія знову повторюється
29 червня, 07:57
Михайло Дегтярьов відомий своєю підтримкою війни Росії проти України
Керівник російського спорту обурився через заяву мера румунського міста, який хоче заборонити прапор РФ
25 червня, 11:29
У РФ посилився дефіцит пального
У Росії чиновник змінив допис про дефіцит пального, прибравши згадку про удари ЗСУ
23 червня, 20:53
Чи є у Лукашенка шанси вистояти проти українських ударів у відповідь?
Чи готовий Лукашенко до наших ударів у відповідь?
20 червня, 21:41
Пашинян виграв ключові вибори у Вірменії на тлі суперечки з Москвою
Європа готує рятувальний пакет для Вірменії після російських обмежень
17 червня, 11:54

Соціум

«Схоже, Путін хоче знищити Київ». Bild зробив тривожний прогноз
«Схоже, Путін хоче знищити Київ». Bild зробив тривожний прогноз
Росія втратила рекордні обсяги переробки нафти через атаки ЗСУ
Росія втратила рекордні обсяги переробки нафти через атаки ЗСУ
Британія розпочала боротьбу зі структурами Ірану та російського ГРУ
Британія розпочала боротьбу зі структурами Ірану та російського ГРУ
Fire Point презентувала протибалістичну ракету для системи ППО Freyja
Fire Point презентувала протибалістичну ракету для системи ППО Freyja
ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми
ЄС покарав компанії, які допомагали Кремлю стежити за людьми
Лікував чи катував? З'явилися моторошні подробиці про медика російської колонії
Лікував чи катував? З'явилися моторошні подробиці про медика російської колонії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
111K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
90K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua