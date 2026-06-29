Білий дім анонсував термінову зустріч з Іраном

Дональд Трамп заявив, що переговори відбудуться після звернення Тегерана

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вже у вівторок, 30 червня, представники Вашингтона та Тегерана проведуть термінові переговори в столиці Катару Досі. За словами американського лідера, провести зустріч запропонувала саме іранська сторона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Truth Social.

Трамп заявив, що погодився на прохання Ірану провести переговори. «Іран попросив про зустріч. Вона відбудеться завтра в Досі!», – написав президент США.

За словами глави Білого дому, американська та іранська делегації зустрінуться 30 червня в столиці Катару.

Нові переговори анонсовано на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Зокрема, 28 червня американські військові завдали ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. У Вашингтоні пояснили, що це стало відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка відбулася 27 червня.

Попри нову хвилю ескалації, судноплавство через Ормузьку протоку триває, а американські військові залишаються у стані повної бойової готовності.

Нагадаємо, 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США щодо створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці, хоча офіційний Тегеран згодом це спростував. Крім того, на початку червня США та Іран уже обмінялися ударами під час чинного перемир'я: тоді Іран завдав ударів балістичними ракетами по Кувейту та Бахрейну.