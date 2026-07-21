Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Вулик стане пустим, якщо «вирвати квіти». Чи переживе Росія зиму?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Незахищені міста РФ є непоганою мішенню для українських БпЛА
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Росія може не пережити наступну зиму

На минулому тижні стало відомо, що «Норнікель» консолідував випуск платиноїдів у Мончегорську. Цікаво, що місто Мончегорск – це місто за полярним кругом, де зима розпочинається вже в жовтні, а середньорічна температура становить мінус 1,5 градуса.

Дедалі таких виробництв у РФ стає більше. Крім нікелю, платини та міді в зоні вічної мерзлоти виробляють, наприклад, скраплений газ. У разі ліквідації виробничих потужностей в таких містах перед початком там зими, їх відновлення розтягнеться на 5-7 років саме через складні кліматичні умови, а міста навіть на наступне літо стануть непридатними для життя.

Найбільш цікавим моментом стане зміна стратегії українських ударів через зміну акцентів: з ударів по Москві – на віддалені регіони РФ. Незахищені Норильськ, Якутськ, Сабетта та інші міста є непоганою мішенню для українських БпЛА, дальність ударів яких показує явний прогрес.

Вибивання віддалених міст РФ у зонах з важкими кліматичними умовами, звідки російські олігархи як бджілки тягнуть прибутки до Москви, призведе до занепаду федерального вулика (Москви). Хоча удари по Москві і мають велике психологічне значення, перенесення ударів України на віддалені регіони буде означати припинення існування РФ в тих формах в яких вона існує зараз.

Якщо Україна змінить стратегію, з врахуванням економічних вразливостей РФ та з прив’язкою таких вразливостей до складних кліматичних умов, то федерація не зможе пережити наступну зиму. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ масово купує «найманців» в Африці для війни в Україні
Африканці на війні в Україні: МЗС Ботсвани б’є на сполох через обман РФ
18 липня, 22:10
Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2026 року
16 липня, 08:19
Командувач СБС «Мадяр» розкрив головний задум України щодо Криму
«Мадяр» пояснив, чому ЗСУ не б'ють по Кримському мосту
13 липня, 21:45
Су-35 – російський багатоцільовий винищувач
Українські військові показали залишки збитого російського винищувача Су-35
9 липня, 09:09
У Ставропольському краї РФ повідомили про атаку на нафтобазу «Лукойлу»
Нищівний удар по РФ: палає нафтобаза «Лукойлу» у Ставропольському краї
9 липня, 05:00
Росія втратила потужності топових НПЗ після ударів ЗСУ
Імпорт не врятував Росію від дефіциту пального – ЦПД
8 липня, 07:41
Ворог розглядає Лиман як пріоритетну ціль літньої компанії
Битва за Лиман: чому заяви окупантів про захоплення міста є черговим фейком
27 червня, 13:18
Експонати дістали з музею, поклали на мілководді, після чого Путін героїчно їх знайшов
Польоти зі стерхами та пірнання за амфорами. Експіарник Шойгу розказав сенсаційні деталі «подвигів» Путіна
26 червня, 23:00
Поховали героя у рідних Черепківцях
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Фербея
26 червня, 09:00

Віталій Шапран

Вулик стане пустим, якщо «вирвати квіти». Чи переживе Росія зиму?
Вулик стане пустим, якщо «вирвати квіти». Чи переживе Росія зиму?
Санкції добивають російську авіацію: крах уже почався
Санкції добивають російську авіацію: крах уже почався
Розпад РФ після війни: до чого готуватися Україні та союзникам
Розпад РФ після війни: до чого готуватися Україні та союзникам
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
Дві тисячі грн в обігу: які ризики несе нова банкнота
Дві тисячі грн в обігу: які ризики несе нова банкнота
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua