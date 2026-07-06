Росія втратила частину виробництва хімічної продукції

У ЦПД пояснили, чому в РФ різко скоротилися обсяги випуску продукції, важливої не лише для сільського господарства, а й для військово-промислового комплексу

У Росії зафіксовано суттєве скорочення виробництва хімічної продукції подвійного призначення. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України пов'язують це з наслідками українських далекобійних ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

«На тлі болючої бензинової кризи в Росії фіксують суттєве падіння продукції хімічної промисловості подвійного призначення. Це також наслідки українських далекобійних ударів», – зазначили у ЦПД.

За інформацією Росстату, порівняно з аналогічним періодом минулого року в РФ виробництво аміачної селітри скоротилося на 9%. Лише у травні спад становив 14% у річному вимірі, що стало найгіршим показником із початку 2026 року.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що аміачна селітра є продукцією подвійного призначення. Вона використовується не лише як добриво для аграрного сектору, а й може застосовуватися для забезпечення потреб російського військово-промислового комплексу.

У ЦПД звернули увагу, що російська влада пояснює падіння виробництва «позаплановими ремонтами». «Офіційно в РФ пояснюють обвал виробництва добрив «позаплановими ремонтами» – евфемізмом, який використовує ru-пропаганда для позначення наслідків українських ударів. Відомо, що нещодавно під ними опинився хімкомбінат «Азот» у Тульській області – один із найбільших виробників хіпродукції для російського ВПК», – повідомили у Центрі.

У відомстві зазначили, що офіційна російська статистика свідчить про реальний вплив українських ударів по промисловій інфраструктурі країни-агресора.

«Падіння виробництва в хіпромі РФ — ще одне свідчення ефективності українських далекобійних ударів. І хоча пропагандисти РФ намагаються робити вигляд, що українські БПЛА не несуть суттєвої шкоди, навіть офіційна статистика свідчить про прямо протилежне», – підкреслили у ЦПД.

За оцінкою Центру протидії дезінформації, скорочення виробництва продукції подвійного призначення може впливати не лише на аграрний сектор Росії, а й на забезпечення підприємств оборонної промисловості необхідною сировиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії поглиблюються економічні проблеми. Зокрема, за перший квартал 2026 року різко зріс ринок ломбардів, а також збільшилися обсяги мікрокредитування малого бізнесу. За даними української розвідки, це може свідчити про посилення фінансового навантаження на населення та підприємців на тлі погіршення економічної ситуації в країні.