Талібан напав на прикордонний пост Ірану (відео)

Зіткнення сталося після того, як президент Ірану Ібрагім Райсі раніше цього місяця попередив Талібан не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд

В Ірані звинуватили у розв’язанні конфлікту афганську сторону

У суботу, 27 травня, Талібан застосували живу силу та бронетехніку для атаки на прикордонний пост Ірану. Про це написав афганський журналіст Таджуден Соруш у Twitter. Він поширив кадри, які опублікували таліби. Попередньо відомо про двох загиблих іранських прикордонників.

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У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових у відкритті вогню. А один із ватажків талібів навіть пригрозив завоювати Іран, якщо старійшини дозволять оголосити джихад.

Афганські таліби опублікували відео, на якому видно, що вони підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.

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Ватажки талібану почали заявляти, що вони будуть боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки». «Якщо старійшини дозволять джихад, ми скоро завоюємо Іран», – заявив один з ватажків талібів.

У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранські сили у відкриті вогню. «Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом розв’язання будь-якої проблеми, пошук приводів для війни не в інтересах жодної сторони», – додали у міноборони Афганістану.

Своєю чергою іранська сторона звинувачує у розв’язанні конфлікту афганську сторону. За словами іранських військових, сили талібів ініціювали напад з порушенням «міжнародного права та принципів добросусідства» та зустріли «рішучу та мужню протидію з боку прикордонників» Ісламської Республіки.

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«Сьогодні у першій половині дня сталося зіткнення прикордонників Забульського прикордонного полку з невідомими озброєними людьми, які планували проникнути на територію Ісламської Республіки Іран, у нульовій точці кордону, що призвело до перестрілки та збройного конфлікту», – йдеться також у повідомленні.

Зіткнення сталося після того, як президент Ірану Ібрагім Райсі раніше цього місяця попередив талібан не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд. Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Таліби відкинули це звинувачення. Також перед атакою у МЗС Ірану заявили, що Іран не визнає талібів.

«Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані», – заявили в МЗС Ірану.

Нагадаєммо, «Талібан» заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття у мечетях Кабула, а також заборонив неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі.