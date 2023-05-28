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Талібан напав на прикордонний пост Ірану (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Талібан напав на прикордонний пост Ірану (відео)
Зіткнення сталося після того, як президент Ірану Ібрагім Райсі раніше цього місяця попередив Талібан не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд
фото з відкритих джерел

В Ірані звинуватили у розв’язанні конфлікту афганську сторону

У суботу, 27 травня, Талібан застосували живу силу та бронетехніку для атаки на прикордонний пост Ірану.  Про це написав афганський журналіст Таджуден Соруш у Twitter. Він поширив кадри, які опублікували таліби. Попередньо відомо про двох загиблих іранських прикордонників.

У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранських військових у відкритті вогню. А один із ватажків талібів навіть пригрозив завоювати Іран, якщо старійшини дозволять оголосити джихад.

Афганські таліби опублікували відео, на якому видно, що вони підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.

Ватажки талібану почали заявляти, що вони будуть боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки». «Якщо старійшини дозволять джихад, ми скоро завоюємо Іран», – заявив один з ватажків талібів.

У міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранські сили у відкриті вогню. «Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом розв’язання будь-якої проблеми, пошук приводів для війни не в інтересах жодної сторони», – додали у міноборони Афганістану.

Своєю чергою іранська сторона звинувачує у розв’язанні конфлікту афганську сторону. За словами іранських військових, сили талібів ініціювали напад з порушенням «міжнародного права та принципів добросусідства» та зустріли «рішучу та мужню протидію з боку прикордонників» Ісламської Республіки.

«Сьогодні у першій половині дня сталося зіткнення прикордонників Забульського прикордонного полку з невідомими озброєними людьми, які планували проникнути на територію Ісламської Республіки Іран, у нульовій точці кордону, що призвело до перестрілки та збройного конфлікту», – йдеться також у повідомленні.

Зіткнення сталося після того, як президент Ірану Ібрагім Райсі раніше цього місяця попередив талібан не порушувати права Ірану на воду у річці Гільменд. Іран звинуватив правителів афганських талібів у порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Таліби відкинули це звинувачення. Також перед атакою у МЗС Ірану заявили, що Іран не визнає талібів.

«Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані», – заявили в МЗС Ірану.

Нагадаєммо, «Талібан» заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття у мечетях Кабула, а також заборонив неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі.

Читайте також: Хто такі таліби? Новий режим Афганістану в обличчях
Теги: напад Талібан Іран Афганістан обстріл

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