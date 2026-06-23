Постпред України в ООН звернувся до Кремля: терпіння не безмежне

Київ допустив зміну пропозиції щодо припинення вогню, яку називає великим компромісом

Україна готова до прямих переговорів із Росією заради досягнення справедливого та тривалого миру, однак можливості для подальших компромісів не є необмеженими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву постійний представника України при ООН Андрія Мельника під час засідання Ради безпеки ООН.

Дипломата наголосив, що Київ продовжує підтримувати ідею припинення вогню вздовж лінії бойового зіткнення та залишається відкритим до переговорного процесу. Водночас Україна може переглянути власні пропозиції, якщо міжнародні зусилля й надалі не даватимуть результату.

Мельник заявив, що за останній місяць ситуація на фронті змінилася, а наслідки війни дедалі сильніше відчуває сама Росія. За його словами, серйозних втрат зазнала й російська інфраструктура, яка забезпечує функціонування воєнної машини Кремля.

«Останні дні показали, що навіть щит ППО, збудований навколо Москви та посилений системами, перекинутими з усієї Росії, не здатен захистити її військові цілі. І це лише початок», – заявив дипломат.

Постпред нагадав, що протягом останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду Безпеки ООН підтримати резолюцію про повне та безумовне припинення вогню. «На жаль, простягнута рука України так і зависла в повітрі», – сказав Мельник.

Він підкреслив, що Україна готова до прямих переговорів із Москвою для досягнення миру відповідно до Статуту ООН. Водночас дипломат попередив, що терпіння Києва має свої межі.

«Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом», – наголосив він.

Окремо Мельник звернувся до представника Росії в Раді Безпеки ООН із закликом вивести війська з окупованих територій України. За його словами, Москва не зможе нескінченно утримувати захоплені землі, тому російським військам варто залишити територію України, поки ще є така можливість.

Нагадаємо, що під час того ж засідання заступник постійного представника США при ООН Ден Негря заявив, що Вашингтон продовжує підтримувати Україну в боротьбі за свободу та суверенітет. Він наголосив, що Росії необхідно погодитися на мирну угоду, оскільки час працює проти неї.

За словами американського дипломата, російська армія щомісяця втрачає близько 40 тис. військових убитими та пораненими, а економіка РФ перебуває у складному становищі. Водночас Україна демонструє здатність швидко впроваджувати інновації безпосередньо на полі бою. Негря підкреслив, що війна триває занадто довго, а дипломатія залишається єдиним шляхом до її завершення.