Кремль отримав новий інструмент контролю за смартфонами

У Росії створять державну базу мобільних пристроїв, яка дозволить відстежувати їх використання разом із SIM-картами

У Росії схвалили закон, який передбачає створення державної бази ідентифікаційних номерів мобільних пристроїв (IMEI). Нова система дозволить державним органам та операторам зв'язку відстежувати, який смартфон або інший пристрій використовується з конкретною SIM-картою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Згідно із законом, у Росії буде створено єдину державну базу IMEI – унікальних ідентифікаційних номерів, які виробники присвоюють смартфонам, планшетам, смартгодинникам, USB-модемам та іншим мобільним пристроям ще на етапі виробництва.

До системи вноситимуть інформацію оператори мобільного зв'язку та уповноважені державні органи. Зокрема, оператори повинні фіксувати, який IMEI використовується з конкретною SIM-картою.

У російському уряді пояснили, що створення єдиної бази необхідне для виявлення випадків використання SIM-карт у безпілотниках.

Водночас у Міністерстві цифрового розвитку РФ заявили, що не планують запроваджувати плату за обов'язкову реєстрацію смартфонів у базі IMEI. Однак додаткові витрати, пов'язані з функціонуванням системи, можуть бути покладені на покупців мобільних пристроїв. База міститиме інформацію про пристрої, які дозволені або заборонені до використання на території Росії.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російська влада розробила стратегію посилення державного контролю над інтернетом.

Зокрема, Кремль планує запровадити оплату за міжнародний інтернет-трафік для мобільних абонентів, що може суттєво ускладнити використання VPN-сервісів. Крім того, Мінцифри РФ готує реформу ринку зв'язку, яка передбачає скорочення кількості ліцензій для операторів та значне підвищення фінансових вимог для їх отримання.