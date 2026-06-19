Президент Польщі назвав проблему, яку створить вступ України до ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький побачив загрозу для Польщі у вступі України до ЄС

Кароль Навроцький заявив, що українська агропродукція може стати серйозним викликом для польських фермерів

Потенційний вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Таку заяву зробив президент Польщі Кароль Навроцький під час виступу на щорічному конкурсі AgroLiga 2025, який визначає найкращих фермерів та аграрні компанії країни. Про це повідомляє «Главком».

Польський лідер наголосив, що одним із головних завдань президента є захист національних економічних інтересів, зокрема аграрного сектору. За словами Навроцького, вступ України до Євросоюзу може створити додатковий тиск на польських виробників сільськогосподарської продукції, тому Варшава має бути готовою відстоювати власний ринок.

Президент Польщі підкреслив, що рішення, які ухвалюються на рівні Європейського Союзу, не повинні завдавати шкоди польським фермерам.

«Моє завдання – захищати польських фермерів, польське сільське господарство та польську продукцію», – заявив Навроцький під час виступу.

Окремо він звернув увагу на ризики, пов'язані з міжнародними торговельними угодами. Зокрема, президент Польщі згадав домовленості між Європейським Союзом та країнами блоку Mercosur, які також викликають занепокоєння серед польських аграріїв.

Навроцький визнав, що Польща долучилася до дискусій щодо цієї угоди із запізненням, однак запевнив, що доклав усіх зусиль для захисту інтересів національного аграрного сектору. За його словами, підтримка фермерів залишатиметься одним із головних пріоритетів польської влади й надалі.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз відкрити решту п'ять переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС уже найближчими тижнями. Водночас дискусії навколо майбутнього членства України тривають. Одним із найбільш чутливих питань для низки держав ЄС залишається вплив українського аграрного сектору на європейський ринок, про що неодноразово заявляли польські політики та фермерські організації.