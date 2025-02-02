Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?

Добре навчених штурмовиків застосовували як гарматне м'ясо в чистому полі

Північнокорейські солдати були відведені з лінії фронту після того, як зазнали важких втрат, передає NYT з посиланням на українських та американських офіційних осіб. Північнокорейські війська не були помічені на фронті вже близько двох тижнів, заявили офіційні особи, які побажали залишитися невідомими.

Українські військовослужбовці, які воювали проти північнокорейців, описують їх як запеклих воїнів. Але дезорганізація в їхніх лавах і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до збільшення втрат. За словами українських чиновників і військових на передовій, з моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були кинуті напризволяще, наступаючи з невеликою кількістю бронетехніки і рідко зупиняючись, щоб перегрупуватися або відступити.

За даними американських спецслужб, саме Кім Чен Ин запропонував відправити війська на допомогу росіянам у Курській області, натомість Путін швидко підтримав цю ідею. Більшість солдатів КНДР – це добре підготовлені сили спеціальних операцій, але росіяни використовували їх як піхотинців, відправляючи хвилями через поля.

Американські офіційні особи заявили, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним. Не виключено, що північнокорейці можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

Кім має свої власні мотиви для допомоги Росії в Курській зоні. Американці кажуть, що таким чином він сподівається, що Путін віддячить йому в майбутньому, надаючи допомогу в ракетних програмах та дипломатичну підтримку в ООН.