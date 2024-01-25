Токіо готується до ракетних атак і збудує мережу бомбосховищ

Сховища, розміром не більше за контейнер, почали з'являтися на вулицях японських міст

Влада Токіо планує збудувати 56 тисяч безпечних місць для прикриття населення у разі нападу

Влада Токіо вирішила створити в місті підземні притулки, які захистять мешканців столиці Японії від ракетних атак. Про це пише Yomiuri.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцева влада планує збудувати 56 тисяч безпечних місць для прикриття населення у разі нападу. Проте, якщо напади продовжаться або стануть більш інтенсивними, ці місця можуть бути переповнені і не зможуть забезпечити безпеку всіх людей.

Крім води та харчових продуктів, вони будуть оснащені вентиляційним обладнанням, джерелами аварійного електропостачання, засобами зв'язку тощо для забезпечення можливості тривалого перебування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оскільки будівництво підземних сховищ обходиться в сотні мільйонів ієн і їх буде складно встановити по всьому Токіо, столичний уряд сподівається, що приватний сектор також розвиватиме підземні притулки, наприклад, шляхом встановлення підземних просторів, які можна буде використовувати як сховища, коли будівлі збудовані.

Нагадаємо, Росія обіцяє Японії «серйозні наслідки», якщо остання надасть Україні систем протиповітряної оборони Patriot.