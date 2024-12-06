Нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ

Керівництво забороненої ОПЗЖ не подає партійних звітів, починаючи з II кварталу 2020 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) взялося і за народного депутата, в минулому одного зі стовпів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя!» Юрія Бойка. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

Ще влітку 2022 року суди заборонили в Україні партію ОПЗЖ, а Бойко став головою комісії з ліквідації політсили. Як повідомила заступниця керівника управління документообігу та контролю НАЗК Ангеліна Корнієнко у відповіді на запит «Главкома», на Бойка складено протоколи про адміністративні правопорушення за неподання звітів політичної партії. Кінцевого рішення поки не ухвалено, адмінпротоколи перебувають на розгляді у Печерському районному суді Києва.

У бесіді з «Главкомом» керівниця департаменту формування доброчесності політичних фінансів НАЗК Ганна Чорнуцька додала, що на Юрія Бойка буде складено ще один протокол за неподання партійного звіту за III квартал 2024 року.

«Якщо партія заборонена судом, але не ліквідована як юридична особа, вона повинна звітувати, як і інші політичні сили. Що стосується ОПЗЖ, то останній звіт був поданий за I квартал 2020 року», – наголосила посадовиця.

Загалом, станом на початок зими, Національне агентство з питань запобігання корупції оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Нагадаємо, що один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойкощо і досі має звання Герой України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».