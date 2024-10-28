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Єврорада перегляне відносини з Грузією після заяв про фальсифікації на виборах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Єврорада перегляне відносини з Грузією після заяв про фальсифікації на виборах
26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори
фото: AP

Шарль Мішель закликав Центральну виборчу комісію Грузії розслідувати ймовірні порушення під час голосування

У листопаді на неформальній зустрічі Європейської Ради в Будапешті обговорюватимуться подальші кроки у відносинах з Грузією після парламентських виборів, які опозиція не визнала через «численні фальсифікації». Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соціальній мережі X.

Посадовець заявив, що планує включити грузинське питання до порядку денного зустрічі, беручи до уваги попередню оцінку виборів від міжнародних спостерігачів.

Єврорада також закликає Центральну виборчу комісію Грузії та інші відповідні органи розслідувати ймовірні порушення під час голосування.

Мішель додав, що Європейський Союз повторює свій заклик до грузинського уряду продемонструвати «непохитну відданість європейському курсу країни».

Європейська Рада розгляне результати розслідувань і на основі цього ухвалить рішення щодо подальших кроків у відносинах із Грузією.

Нагадаємо, 17 жовтня відбувся новий саміт Європейської ради. За підсумками зустрічі було оголошено про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу. 

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. Опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Так, за даними ЦВК, правляча «Грузинська мрія» на парламентських виборах набрала 53,92% (1 118 836 голосів). Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилися визнавати результати і закликала до протестів.

До слова, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе повідомив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Москвою через окупацію Абхазії та Південної Осетії. 

Тим часом Сполучені Штати Америки закликають Грузію провести повне розслідування інформації про порушення, пов'язані з парламентськими виборами 26 жовтня.

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Теги: вибори Грузія Європейський союз

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