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Після переговорів із Путіним Лукашенко зустрівся з лідером Китаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Після переговорів із Путіним Лукашенко зустрівся з лідером Китаю
Почалася зустріч Лукашенка з Сі Цзіньпіном
фото: pul_1/Telegram

Лукашенко прибув до Китаю після того, як минулого тижня провів переговори з російським диктатором

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом до Пекіна і проводить зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Пул Первого».

«Головна подія візиту – зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Вона щойно розпочалася», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Лукашенко прибув до Пекіна напередодні, а бесіда з Сі Цзіньпіном – не єдина зустріч у графіку на понеділок.

«Далі лідери продовжать спілкування за традиційним сімейним обідом – форматом, який виходить далеко за межі дипломатичного протоколу і є знаком особливої особистої довіри між президентом Білорусі та головою КНР», – пише видання.

Нагадаємо, Лукашенко прибув до Китаю після того, як минулого тижня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції у Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі й тривала близько п’яти годин.

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Теги: Олександр Лукашенко Китай Сі Цзіньпін

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