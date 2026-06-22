Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський Брянськ атакували безпілотники

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російський Брянськ атакували безпілотники
Момент ураження у Брянську
фото: соціальні мережі

Під удар потрапила залізнична інфраструктура Брянська 

У ніч на 22 червня безпілотники атакували Брянськ у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Брянську пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, безпілотники атакують залізничну інфраструктуру.

Момент вибуху потрапив на відео:

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
Брянськ – це один із головних тилових залізничних вузлів РФ. Армія РФ використовує його для перекидання військової техніки, боєприпасів та палива ешелонами, забезпечуючи угруповання військ на північному (Сумському) напрямку та утримуючи військове угруповання «Брянськ».

Як відомо, у ніч на 15 червня безпілотники вдарили по російській Тулі. У Тулі пролунала серія потужних вибухів. Росіяни писали про масовану атаку БпЛА. Внаслідок ударів у місті розгорілася масштабна пожежа.

Також у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії. 

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога. 

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування. 

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним. 

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа відправляє Родні Мімс Кука на форум Путіна
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25
Російська мала авіація
Росія закриває небо над Москвою та всім центральним регіоном для малої авіації
25 травня, 16:02
Президент Росії Володимир Путін
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
У Тюмені горить Антипинський НПЗ
Удар по сибірському тилу РФ: у Тюмені палає нафтозавод
6 червня, 09:45
Стубб заявив, що не бачить себе у ролі представника Європи на можливих переговорах
Президент Фінляндії, який закликав до діалогу з Путіним, відмовився від ролі посередника
10 червня, 21:51
Наслідки ворожого удару по Дніпру
Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство
18 червня, 13:22
Російська пропаганда спрямована на те, щоб перекласти на Україну провину за власні воєнні злочини
Росія запустила хвилю брехні про злочини української армії у Мирнограді
19 червня, 08:46
Готовність Путіна до реальних компромісів залишається одним із ключових питань майбутніх переговорів
Військовий експерт назвав головну проблему майбутніх переговорів з Путіним
17 червня, 16:09
Російський футбол продовжує перебувати в ізоляції
Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби в єврокубках у сезоні 2026/27
7 червня, 09:00

Соціум

Російський Брянськ атакували безпілотники
Російський Брянськ атакували безпілотники
На заводі в Катарі стався вибух і пожежа, є постраждалі
На заводі в Катарі стався вибух і пожежа, є постраждалі
DW розкрила, як українські дрони обійшли російську протиповітряну оборону
DW розкрила, як українські дрони обійшли російську протиповітряну оборону
«Погрози Зеленського серйозні». Терорист Гіркін пояснив, яку роль грає Білорусь у війні з Україною
«Погрози Зеленського серйозні». Терорист Гіркін пояснив, яку роль грає Білорусь у війні з Україною
У Приморському краї РФ зник вертоліт із людьми на борту
У Приморському краї РФ зник вертоліт із людьми на борту
У Франції введено обмеження на вживання алкоголю
У Франції введено обмеження на вживання алкоголю

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua