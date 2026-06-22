Російський Брянськ атакували безпілотники

Під удар потрапила залізнична інфраструктура Брянська

У ніч на 22 червня безпілотники атакували Брянськ у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Брянську пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, безпілотники атакують залізничну інфраструктуру.

Момент вибуху потрапив на відео:

Брянськ – це один із головних тилових залізничних вузлів РФ. Армія РФ використовує його для перекидання військової техніки, боєприпасів та палива ешелонами, забезпечуючи угруповання військ на північному (Сумському) напрямку та утримуючи військове угруповання «Брянськ».

Як відомо, у ніч на 15 червня безпілотники вдарили по російській Тулі. У Тулі пролунала серія потужних вибухів. Росіяни писали про масовану атаку БпЛА. Внаслідок ударів у місті розгорілася масштабна пожежа.

Також у ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії.

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа.

Нагадаємо, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи у Татарстані, комбінат у Тольятті, командні пункти та логістичні об'єкти ворога.

У ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уразили нафтопереробні заводи «Танеко» та «ТАИФ-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Раніше повідомлялося, що Київ прагне отримати від країн-партнерів додаткові $20 млрд фінансування.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, ці кошти необхідні для закріплення поточної переваги на полі бою та посилення руйнівних ударів по території Росії. «Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього», – сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.