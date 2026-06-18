Лондон знайшов джерело фінансування нового пакета допомоги Україні

Заморожені російські активи перетворяться на ракети, дрони та захист українського неба

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 852 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть сотні ракет для систем протиповітряної оборони, тисячі безпілотників та сучасні радари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Дена Джарвіса під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

За словами британського міністра, фінансування нового пакета стало можливим завдяки використанню заморожених російських активів через спеціальний кредитний механізм.

До складу допомоги увійдуть 150 тис. дронів українського виробництва, 350 ракет для систем протиповітряної оборони, а також сучасні радіолокаційні комплекси для посилення захисту українського неба.

Джарвіс наголосив, що нинішній момент є критично важливим для підтримки України.

«У нас зараз є обмежене вікно можливостей. Українські Збройні сили мають бойовий імпульс і борються з надзвичайною відданістю. Вони розраховують на нашу підтримку», – заявив він.

У Лондоні розраховують, що новий пакет допомоги дозволить зміцнити українську систему протиповітряної оборони та підтримати обороноздатність країни на тлі триваючих російських атак.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час липневого саміту Альянсу в Анкарі союзники приділять особливу увагу забезпеченню України засобами протиповітряної оборони та ракетами-перехоплювачами для комплексів Patriot. За його словами, НАТО зосередиться на конкретних потребах української армії та продовжить координувати військову підтримку Києва.