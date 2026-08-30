Відео зникають з мережі. Китай приховує масштаби смертельної повені в Тибеті

Пошуково-рятувальна операція на місці руйнівного зсуву ґрунту в окрузі Гіронг у Тибеті

Після руйнівної повені в китайському сегменті інтернету майже немає кадрів стихії та свідчень очевидців

У Китаї практично не показують кадри масштабної повені в Тибеті, внаслідок якої загинули сотні людей, а ще сотні вважаються зниклими безвісти. Відео стихії поширилися у соцмережах та світових медіа, однак для китайської аудиторії інформація про масштаби трагедії залишається обмеженою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Раптова повінь накрила район Гіронг – один із головних пунктів перетину кордону між Тибетом і Непалом. Камери спостереження зафіксували потужні потоки води, які зносили все на своєму шляху, поки сотні людей намагалися врятуватися. Ці кадри швидко поширилися за межами Китаю.

Водночас головний випуск новин китайського державного телебачення продемонстрував лише один стоп-кадр. Відео також складно знайти в китайському сегменті інтернету, який перебуває під жорстким контролем влади.

BBC зазначає, що з Тибету майже немає розповідей людей, які пережили катастрофу, та відео очевидців із моменту повені та її наслідків. Також практично відсутні свідчення родичів людей, які досі вважаються зниклими безвісти.

Водночас китайська влада розгорнула масштабну рятувальну операцію за участю сотень працівників екстрених служб. Голова КНР Сі Цзіньпін провів екстрену нараду, а прем'єр-міністр Лі Цян прибув до постраждалого регіону та оглянув місця проведення рятувальних робіт.

За даними ЗМІ, обмеження інформації може бути пов'язане з особливою політичною чутливістю Тибету. Китайська влада побоюється, що масштабна катастрофа та невдоволення реакцією на неї можуть спричинити соціальну напругу.

Після стихійного лиха місцевий партійний офіс закликав членів Комуністичної партії долучитися до допомоги постраждалим та психологічної підтримки населення. Їм доручили докласти всіх зусиль для підтримання громадського порядку, стабільності та довіри населення у постраждалих районах.

Міжнародна правозахисна організація International Campaign for Tibet заявила, що китайська влада видаляє із соцмереж відео та іншу інформацію очевидців про катастрофу. Організація закликала Пекін оприлюднити повні та перевірені дані про масштаби руйнувань і кількість жертв.

Іноземні журналісти не можуть вільно відвідувати Тибет без дозволу китайської влади, що додатково ускладнює отримання незалежної інформації з регіону. Пекін заперечує звинувачення у порушенні прав тибетців та наголошує на значних інвестиціях у розвиток регіону.

Нагадаємо, масштабна повінь сталася 26 серпня у гірському районі на кордоні Непалу та контрольованого Китаєм Тибету. Станом на вечір 29 серпня кількість загиблих унаслідок катастрофічних повеней зросла до 669. Ще близько 2,5 тис. людей вважаються зниклими безвісти.

Непал найбільше постраждав від стихії, однак серед зниклих є громадяни різних країн. Район на кордоні Непалу й Тибету популярний серед туристів і паломників, крім того, там працює багато іноземців. За даними Ради з туризму Непалу, рятувальникам вдалося евакуювати 261 іноземця, водночас доля ще 320 іноземних громадян залишається невідомою.

За інформацією посольства України в Індії, станом на вечір 28 серпня було відомо про 62 громадян України, з якими втрачено зв’язок унаслідок раптової повені та зсуву ґрунту в окрузі Расува провінції Багматі.