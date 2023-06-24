Ціни на авіаперельоти в Росії підскочили у 20 разів

Через бунт Пригожина країною шириться паніка

Прямих авіаквитків із Москви до Стамбула (Туреччина), Астани (Казахстан) та Тбілісі (Грузія) не залишилося. Така ситуація спричинена панікою, яка шириться країною у зв'язку з бунтом Євгена Пригожина та його приватної військової компанії «Вагнер».

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Квитків із пересадкою або двома залишилося всього по кілька штук. А прямий переліт до Єревану (Вірменія) коштуватиме 198 000 рублів (зазвичай він коштує близько 10 тисяч рублів).

Раніше повідомлялося, що влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Місто готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

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Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.