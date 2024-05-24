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Олександр Черненко Народний депутат 8 скликання

«Велика морська держава». А що у підсумку?

glavcom.ua
«Sea Baby» відтепер оснащені системами «Град» і вже активно «мінусують» окупантів
фото: СБУ

Морські дрони дають Україні можливість отримати необхідну перевагу у війні на морі

Донати для сил оборони – постійна складова витрат для багатьох українців. Один з моїх донатів був відправлений на проект «Sea baby» – морські дрони, які веде СБУ. І тому особливо приємно бачити чудові результати проекту.

Морські дрони стали новим військово-технічним рішенням у цій війні. Підлеглі Малюка створили фактично перший у світі флот морських дронів. Успішні атаки на Кримський міст та на десятки кораблів РФ довели ефективність стратегії і тактики СБУ. Причому «Sea Baby» – це не просто дрон, а багатоцілоьова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування. Таким способом було вражено 4 ворожі кораблі росіян. СБУ модернізує цю зброю, щоб бути на крок попереду ворога. І нова модернізація вже стала «пекельним здивуванням» для армії РФ.

«Sea Baby» відтепер оснащені системами «Град» і вже активно «мінусують» окупантів. Голова СБУ Василь Малюк уперше офіційно підтвердив цю інформацію. Дрони спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціям росіян на Кінбурнській косі. Якщо раніше «морські малюки» вражали в основному кораблі чф РФ, то після модернізації, дрони вийшли на новий рівень. Тепер вони здатні наносити удари по об’єктам та скупченням живої сили ворога прямо на берегу.

Важливо, що морські дрони дають Україні можливість отримати необхідну перевагу у війні на морі. Малюк вважає появу градів на «Sea baby» новою віхою в історії морських битв. Голова СБУ розповів, що Служба використала «Sea baby», оснащений реактивними системами залпового вогню «Град», у грудні 2023 року. Якщо говорити в цілому, то дрони зменшують воєнні потужності ворога і змінюють загальну картину війни. росія змушена витрачати багато ресурсів на безпеку своїх об’єктів на Чорному морі. Це ослаблює інші важливі напрямки фронту і очевидно грає на користь України.

Згадую скільки пафосу та розповідей про «велику морську державу» було у росіян. Що у підсумку? Десяток кораблів чф РФ потоплені. Командувач флоту знятий з посади. Кримський міст не функціонує, як військовий логістичний об’єкт. Український «зерновий коридор» має ті ж потужності, що і до повномасштабного вторгнення, без жодних домовленостей з росіянами. Все це було досягнуто багато в чому завдяки саме «морським дронам». Причому голова СБУ обіцяє нові модернізації: «Ми успішно адаптуємо різні види озброєння до наших надводних дронів. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення і щодня вдосконалюємося». Так що можемо впевнено чекати нові досягнення «морських малюків». 

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Теги: росія Чорне море Кримський міст безпілотник Василь Малюк

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