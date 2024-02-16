Норвезький серійний вбивця поскаржився на «нелюдські умови» увʼязнення

Брейвік подає до суду на державу, а також просить зняти обмеження на його листування із зовнішнім світом

Ув'язнений має у в’язниці доступ до кімнати для тренувань, кухні, телевізора та ванної

Неонацист Андерс Брейвік, що у 2011 році в Норвегії вбив 77 людей, програв справу, у якій намагався покінчити з ізоляцією під час увʼязнення. Про це пише BBC.

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Брейвік подав до суду на владу Норвегії, стверджуючи, що його умови були «нелюдськими» і він був схильний до самогубства. Але в четвер суд постановив, що терміни вироку Брейвіку «не порушують прав людини».

Адвокат засудженого сказав, що його клієнт розчарований результатом і оскаржить останній вирок.

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Зараз Брейвік перебуває у спеціально відведеному відділенні в'язниці Рінгеріке – третій в’язниці, де його утримують Фото: EPA/UPG

Андерс Брейвік перебував в ізоляції з тих пір, як 22 липня 2011 року в літньому молодіжному таборі на острові Утойя він убив вісім людей замінованим автомобілем, а згодом застрелив ще 69, більшість з яких були підлітками.

Наразі він відбуває 21-річний термін ув'язнення, максимальний термін, який може призначити суд у Норвегії, хоча його можна продовжити до тих пір, поки ув'язнений ставитиме загрозу для людства.

Брейвік у в’язниці має доступ до кімнати для тренувань, кухні, телевізійної кімнати та ванної. Але його адвокати зажадали зняти обмеження на можливість листування Брейвіка із зовнішнім світом.

Ойстайн Сторрві, адвокат Брейвіка, сказав Reuters: «Він перебував в ізоляції 12 років, і полегшення його умов є життєво важливим для його благополуччя у в'язниці». Але судді окружного суду Осло в четвер заявили, що обмеження, накладені на спілкування Брейвіка, були виправданими, оскільки він залишається небезпечним для суспільства.

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Чоловіку дозволено тримати трьох хвилястих папуг як домашніх тварин, які вільно літають фото: EPA/UPG

Судді постановили, що він користувався «порівняно великою свободою» в закладі й мав доступ до багатьох послуг у повсякденному житті.

Раніше Норвезький терорист Брейвік подав позов до суду через порушення прав людини. За словами адвоката Ейстейна Сторрвіка, Брейвік подає до суду на державу, бо перебував у крайній ізоляції протягом 11 років і не контактував з іншими людьми, крім охоронців.

Нагадаємо, у в'язниці Бангкока знайшовся альпініст із України, який вважався мертвим.

Йдеться про Георгія Сутуріна. Про нього розповів музикант російського гурту Бі-2, якого нещодавно з іншими учасниками групи заарештували і тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи.