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Франція презентувала новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Франція презентувала новітній дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна
Безпілотник буде оснащено керованим осколковим зарядом
фото: Amaël Kotlarski/X

Робота над дроном Colibri розпочалася у травні 2022 року

Компанія Knds на виставці у Парижі представила дрон Colibri, який невдовзі отримає Україна в рамках пакета військової допомоги. Про це пише Defence blog.

Зазначається, що дрон є новітньою розробкою, яка в першу чергу має посилити оперативні можливості французьких збройних сил.

Робота над дроном розпочалася у травні 2022 року. Виробники Colibri зосередилися на інтеграції економічно ефективного, оперативно активного заряду в безпілотну систему, здатну виявляти і знешкоджувати цілі в радіусі п'яти кілометрів.

Відомо, що безпілотник буде оснащено керованим осколковим зарядом, який забезпечує високу летальність як проти статичних, так і проти динамічних цілей. Ця система пропонує універсальне та ефективне рішення для різних бойових сценаріїв. За даними ЗМІ, баражувальний боєприпас отримає 40-мм боєголовку від французького виробника Nexter Arrowtech.

Ймовірно, прототипом Colibri став інший безпілотник – UX11, який був створений для фотограмметричних цілей. Цей дрон має суцільнокрилий корпус із полістиролу та розмах крил 1,1 метра. В рух він приводиться дволопатевим штовхаючим гвинтом, а також електродвигуном, який розміщено у задній частині крила.

Маса UX11, разом із корисним навантаженням, становить 1,5 кг, автономність – 80 хв, крейсерська швидкість – 54 км/год. Розгортання такого апарата займає всього п'ять хвилин. UX11 може піднятися на висоту до 6 тис. метрів.

Нагадаємо, новітній український морський дрон представили учасникам міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні – Black Sea Security Forum 2024. Безекіпажний катер має назву Stalker 5.0.

До слова, російське угрупування військ «Дніпро» розробило ударно-транспортний безпілотник «Перун». Він здатний доставляти вантаж масою до 200 кг. 

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Теги: Україна безпілотник дрон

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