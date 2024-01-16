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США відреагували на удар Ірану по іракському місту Ербіль

Діана Гасюк
glavcom.ua
США відреагували на удар Ірану по іракському місту Ербіль
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні напади Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття сім'ям загиблих

Сполучені Штати засудили напад іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) на іракське місто Ербіль. Про це інформує пресслужба Держдепартаменту США.

«Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні напади Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття сім'ям загиблих. Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку», – йдеться у повідомленні Держдепу.

У повідомленні також йдеться, що США підтримують зусилля уряду Іраку та регіонального уряду Курдистану щодо задоволення прагнень іракського народу.

Як повідомлялося, корпус ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. 

Повідомляється, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Унаслідок «жорсткого бомбардування» аеропорт Ербіля припинив свою роботу. Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає.

Атака призвела до загибелі принаймні чотирьох осіб у місті Ербіль. Джерела ABC також стверджують, що над містом було збито три невідомі безпілотники.

Теги: Ірак Іран напад аеропорт бомбардування

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