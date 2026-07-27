Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Гойду

На початку повномасштабного вторгнення Володимир Гойда одним із перших став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Гойду.

48-річний солдат Володимир Гойда загинув 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Володимир Гойда народився 24 жовтня 1975 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №24, а згодом – у текстильному технікумі.

Після строкової служби в армії працював слюсарем на Рівненському льонокомбінаті. На початку повномасштабного вторгнення Володимир Гойда одним із перших став на захист Батьківщини.

«Він добровільно приєднався до лав територіальної оборони. Згодом брав участь у боях на Харківщині, Київщині та Донеччині. Володимир завжди казав: «Якщо не я, то хто буде захищати Україну?». Це була добра та чуйна людина, яка всім допомагала. У нього були золоті руки – він умів все зробити сам, відремонтувати будь-яку річ», – розповіла дружина брата захисника.

Володимир Гойда захищав незалежність України на донецькому напрямку фото: Рівненська міська рада

48-річний солдат Володимир Гойда загинув 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно тіло захисника вдалося ідентифікувати та передати рідним для гідного поховання.

Володимира Гойду поховали 24 липня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в Рівному.

У захисника залишилася мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.