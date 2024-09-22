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У Франківську побили «мовного інспектора»: фахівці пояснили, навіщо росіяни поширили фейк

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Франківську побили «мовного інспектора»: фахівці пояснили, навіщо росіяни поширили фейк
У Франківську не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті
фото з відкритих джерел

Ініціатива про «мовних інспекторів» не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї

У соціальних мережах поширюється повідомлення про нібито побиття в Івано-Франківську чоловіка, який став «мовним інспектором». Верифікувавши інформацію в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, Центр протидії дезінформації повідомляє, що за останній час в місті не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті.

«Подібні фейки активно поширює російська пропаганда задля створення ілюзії розколу в українському суспільстві навколо мовного питання», – нагадують у Центрі.

У Франківську побили «мовного інспектора»: фахівці пояснили, навіщо росіяни поширили фейк фото 1

Також варто зауважити, що ініціатива про «мовних інспекторів» не працює, вона лише була озвучена на рівні ідеї, чим скористалася роспропаганда.

Нагадаємо, російська пропаганда планує залякувати українців блекаутом та економічною катастрофою з настанням холодів.

Також пропагандисти вигадали нові фейки про операцію на Курщині. 

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Теги: пропаганда мова Україна росіяни

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