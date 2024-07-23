Пастка для радикала: як Трамп сам загнав себе у кут

Чому кампанія Трампа може зіграти проти нього

Пастка радикала. Дві головні проблеми для Трампа у заміні Байдена на Гарріс ним і породжені.

Окремо акцентую. На виборах боротьба йде не за ядро кожного кандидата. А за тих, хто сумнівається. Плюс – за мобілізацію своїх виборців, щоб дійшли до дільниць. Тому не існує завдання переконати МАГА (Make America Great Again (англ. – «Зробімо Америку великою знову», – «Главком») – трампістів чи вкорінених демократів. Завдання – переконати умовно нейтральних. Так ось.

Почнемо з пастки, яку Трамп сам і створив. Точніше, звісно, його штаб створив. В останні місяці кампанія Трампа концентрувалася на віці, здоровʼї і дієздатності Байдена.

Але тепер вже він не бореться з «дурним, недієздатним і надстарим» Байденом. Це сам Трамп – найстарший кандидат на посаду президента США. Що розповідає історії про акул і електрику, яких страшенно боїться. І тепер у нього не 1:1 у питанні синів – дегенератів. Він тут вже беззаперечний лідер.

Плюс на ньому кримінальний вирок, який для колишнього прокурора Гарріс може виявитися нормальним аргументом у кампанії.

Другий подарунок Трамп зробив демократам після замаху. Він, здається, настільки впевнився у перемозі, що обрав собі у віцепрезиденти персонажа, який під самого Трампа мімікрує. Тобто жодного балансу для поміркованих.

Звісно, демократам ще треба усім цим скористатися. Обрати адекватного кандидата у віцепрезиденти, який збалансує недоліки Гарріс, допоможе нівелювати лівий крен у минулому і посилити позиції у поміркованих.

І сам штаб Трампа, де сидять далеко не дурні люди, буде думати як нівелювати власні прорахунки. Але стало реально цікавіше.